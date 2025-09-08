Fiestas del Pino 2025, en directo: todos los caminos llevan a Teror

Las Fiestas del Pino 2025 en Teror ya están en marcha y, como cada año, reúnen a miles de devotos y visitantes en honor a la patrona de Gran Canaria. En esta noticia encontrarás toda la información actualizada, el programa de actos y los directos de los principales eventos religiosos, culturales y festivos para que no te pierdas nada de lo que ocurre en Teror durante estas celebraciones.

Alrededor de 35.000 personas han acudido a la Romería Ofrenda a la Virgen del Pino 2025. Hace doce años que no acudía tanta gente, según los organizadores. Ha sido si no la más multitudinaria, sí de las más concurridas de la historia y van 73 desde que Néstor Álamo la promoviera por primera vez en 1952. A lo largo del día, entre romeros y peregrinos, por Teror habrán pasado unas 60.000 personas.

La última delegación en acción: San Bartolomé de Tirajana. Las pequeñas verseadoras presentan su municipio, con su Faro de Maspalomas. La carreta representa a la ermita de Santa Águeda y trae a la Virgen los productos que se cultivan en su extenso municipio, el de mayor tamaño de Gran Canaria. Su actuación, con una alegre isa, cierra la Romería del Pino hasta el año que viene.

Agaete muestra sus respetos a la Virgen del Pino. La carreta lleva una alegoría del Dedo de Dios en el 20 aniversario de su pérdida. Actúa la Agrupación Folclórica Visvique.

La romería prosigue y apenas quedan ya dos carretas: Agaete y San Bartolomé de Tirajana. Mientras tanto, la peregrinación continúa. Peregrinaje a Teror / Andrés Cruz

Las Palmas de Gran Canaria, que desfila en el vigésimo puesto, inicia sus décimas, que hacen alusión a la Bajada de la Virgen del Pino a Las Palmas de Gran Canaria. Los cestos de la carreta llegan cargados de productos de la tierra. La Agrupación Amigos de Isla Perdida interpretan la polca majorera.

Santa Brígida, con una carreta muy colorida homenaje a las bordadoras, ocupa la plaza. Los versos se le atragantan un poco a uno de los de pequeños verseadores, pero resuelve. Los nervios del directo.

Valleseco recita sus versos y comienza a descargar los cestos de su carreta, cargada de manzanas y otros productos de la huerta del municipio más húmedo de Gran Canaria. La Agrupación Folclórica Abenechara intrepreta una seguidilla.

Gáldar versea a la Virgen. Explosión de colores en los productos de la huerta de Gáldar. Los Cebolleros ponen la música y Los Cabuqueros, la danza, mientras la delegación galdense, con su alcalde, Teodoro Sosa a la cabeza, descarga la ofrenda.

Ingenio recita ya sus décimas. La corporación municipal ayuda a descargar los productos de la tierra de la carreta, decorada con un molino. La Agrupación Folcórica Guayadeque ofrece La polca del Carrizal.