José Vélez actuará en Vecindario durante las fiestas de San Rafael ante 8.000 personas

El reconocido cantante grancanario José Vélez será el gran protagonista del programa festivo de San Rafael 2025 en Santa Lucía de Tirajana, con un concierto gratuito previsto para el sábado 26 de octubre a las 20:00 horas en el recinto ferial de Vecindario. El evento promete convertirse en uno de los más multitudinarios del año en el municipio, con una previsión de asistencia que ronda las 8.000 personas.

José Vélez, originario del municipio de Telde, es una de las voces más emblemáticas del panorama musical de Canarias. Con una carrera que abarca varias décadas y miles de seguidores tanto en las Islas como en el resto de España y Latinoamérica, su presencia en las fiestas copatronales de Santa Lucía ha sido recibida con entusiasmo por vecinos y visitantes.

La concejal de Festejos del Ayuntamiento, Arminda Santana, subrayó la importancia de contar con un artista como Vélez: “Para Santa Lucía es un honor contar con la actuación de un artista de su prestigio y, además, canario, que ha llevado nuestro pueblo y nuestro territorio por todo el mundo”.

El concierto: una hora y media de grandes éxitos

La actuación de José Vélez tendrá una duración estimada de 90 minutos, durante los cuales repasará los éxitos más conocidos de su discografía, en el marco de la gira que actualmente lo lleva por diversas ciudades de España y América Latina.

El pasado 5 de septiembre, el artista ya demostró su tirón en Canarias con un concierto en La Laguna, dentro de las Fiestas del Santísimo Cristo, donde llenó por completo la plaza. También ha actuado recientemente en San Bartolomé (Lanzarote), consolidando un calendario repleto de citas musicales de alto nivel.