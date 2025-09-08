¿Listos para la vuelta al cole? Así estará el tiempo durante la semana en Las Palmas de Gran Canaria

El regreso a las aulas en Canarias no solo trae mochilas nuevas y reencuentros en los recreos. La calima ha vuelto a teñir de sepia los horizontes. Entre mochilas recién estrenadas y uniformes planchados, los primeros pasos hacia el colegio se dan bajo cielos velados y un calor que se resiste a abandonar la isla.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso amarillo en Fuerteventura y Lanzarote, que también afecta a Gran Canaria en el arranque de la semana. No habrá lluvias que sorprendan a los escolares, pero sí un clima pesado que pedirá precauciones, especialmente a quienes caminan largos tramos hacia las clases.

Mientras tanto, en el resto del Archipiélago, el panorama será más benigno. Cielos despejados, temperaturas que rondarán los 27 grados en las costas y noches suaves marcarán la primera semana de colegio, en un clima que recuerda que el verano aún no se ha ido del todo.

Calima para arrancar septiembre

En Gran Canaria, el martes se presenta con la calima como protagonista. La visibilidad disminuye en zonas altas y la sensación térmica se eleva a pesar de que las máximas rondan los 24 grados. La recomendación es clara: pañuelo o mascarilla ligera para los más sensibles, hidratación constante y paciencia en los trayectos de mañana y tarde.

De martes a jueves, la isla vivirá un cambio discreto. El cielo se cubrirá con intervalos nubosos y no se descarta algún chubasco débil en las primeras horas del día, sobre todo en el norte. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas alrededor de los 20 grados y máximas de 28. Serán jornadas frescas en comparación con los últimos días de agosto, ideales para retomar rutinas sin el agobio del calor extremo.

La recta final de la semana devolverá la estampa más reconocible del septiembre en Canarias. Desde el viernes, el sol ganará terreno y el termómetro subirá ligeramente.

El sábado las máximas podrían acercarse a los 30 grados, acompañando a quienes quieran disfrutar de actividades al aire libre tras la primera semana de colegio. El domingo, aunque algo más nublado, mantendrá temperaturas altas.

El tiempo no será un obstáculo en la vuelta al cole, más allá de la incomodidad inicial de la calima. Bastará con una botella de agua en la mochila, protector solar para el recreo y una gorra ligera para los días soleados.