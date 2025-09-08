La naturaleza sorprende en Gran Canaria: graban a un caballo libre en la remota playa de Güi-Güi

En pleno siglo XXI, cuando el ser humano ha dejado su huella en casi todos los rincones del planeta, resulta difícil imaginar escenas realmente salvajes, de esas que parecen sacadas de un documental. Sin embargo, eso es justo lo que ha ocurrido en la playa virgen de Güi-Güi, en el municipio de Mogán, al suroeste de Gran Canaria: un caballo solitario, sin bridas ni dueño a la vista, fue captado paseando tranquilamente por la arena negra de este enclave remoto.

La escena, grabada desde un barco turístico de la empresa Aqua Fun Mogán, ha sorprendido tanto a locales como visitantes, y se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales. El vídeo se ha compartido miles de veces, despertando una mezcla de asombro, ternura y curiosidad: ¿cómo llegó un caballo hasta ahí? ¿Vive libre? ¿Se escapó?

Güi-Güi: donde el silencio manda y el tiempo se detiene

Güi-Güi no es una playa más. Es un santuario natural escondido entre abruptos acantilados y barrancos, solo accesible tras una caminata de más de dos horas o en barco. Gracias a esa dificultad, su entorno se mantiene casi intacto, sin construcciones, sin carreteras, sin aglomeraciones. Aquí, la naturaleza impone sus reglas.

La playa forma parte de la Reserva Natural Especial de Güigüi, un espacio protegido que alberga especies endémicas y paisajes que parecen de otro mundo. Por eso, ver un caballo allí —solo, tranquilo, caminando al borde del mar— rompe todos los esquemas de lo que esperamos encontrar en una isla con tanto desarrollo turístico como Gran Canaria.