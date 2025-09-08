El obispo de Canarias, José Mazuelos pide no usar el tema de la migración para buscar votos

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, pidió en su homilía por el día de la Virgen del Pino en Teror «dejar los beneficios partidistas y buscar el consenso en pro del bien común. No podemos permitir que se utilice el tema migratorio para sembrar miedo ni dividir a la sociedad».

La voz católica más relevante de la provincia de Las Palmas manifestó también que es necesario «reivindicar la fraternidad, la justicia y la paz, sin caer en manipulaciones ideológicas», y añadió que «no se puede usar el tema de la migración para buscar votos, hacer política fácil o buscar la polarización política».

En una alocución de algo más de 10 minutos y ante una iglesia abarrotada de devotos de la patrona de Gran Canaria y de autoridades políticas, civiles y militares, Mazuelos en los comienzos de su alocución subrayó que «el pueblo canario se reconoce en la Virgen del Pino porque ella refleja nuestra propia historia», y recordó que «somos un pueblo que ha vivido la dureza de la tierra y la inmensidad del océano; un pueblo que ha tenido que emigrar buscando pan y futuro en Venezuela, Cuba o América, llevando siempre consigo la fe y la devoción a la Madre».

También contenía su discurso «los desafíos que vive nuestra tierra», haciendo alusión a problemas como la vivienda, la salud y la realidad de la inmigración, «que golpea con fuerza a nuestras islas». «Son miles de hermanos que llegan buscando pan, trabajo, dignidad y un futuro mejor para sus hijos», apuntó.

En sintonía con León XIV

El tema de la migración ocupó en varias ocasiones la homilía de José Mazuelos. El obispo rememoró la tragedia de Mauritania, manifestando que «todavía se escucha el clamor de las mujeres y niños fallecidos hace unos días en las aguas de Mauritania, más de 147», coincidiendo así con la llamada de atención del papa León XIV en el ángelus del último día de agosto, cuando declaró que su corazón estaba «herido» por las decenas de muertos y heridos en el naufragio de un cayuco en el que viajaban más de un centenar de personas frente a las costas de Mauritania cuando se dirigían a Canarias.

Mazuelos, que fue nombrado obispo de Canarias en 2020, pidió no olvidar la realidad de la migración, «que nos pide a todos que nos unamos para dar una respuesta social en la que reine la humanidad, la responsabilidad compartida, la justicia y las soluciones a largo plazo, no solo parches de emergencia», además de subrayar que invertir en infraestructuras, servicios públicos y programas de convivencia que favorezcan la integración y la cohesión social.

Para Mazuelos «es necesaria una cooperación internacional real para que las personas no se vean obligadas a migrar por hambre, guerras o falta de futuro. Hay que luchar con todos los medios contra las mafias que favorecen la migración ilegal», y destacó que Canarias «no puede ni debe cargar sola con esta realidad. Pedimos, por tanto, a los gobernantes, a Europa y a la comunidad internacional, que asuman su parte de responsabilidad y que nadie convierta esta tragedia en un asunto olvidado».

Para José Mazuelos, «los canarios, especialmente en las islas más afectadas, necesitan recursos para poder responder sin sentirse desbordados». En su alocución, el obispo no hizo referencia a los principales conflictos armados que afectan al mundo en estos momentos, como la guerra de Ucrania o la invasión de Gaza.

Parada Militar

Momentos antes de comenzar la solemne eucaristía, en el exterior de la iglesia del Pino se celebró la tradicional parada militar, que contó con la escuadra de gastadores del Mando Aéreo de Canarias, la Banda de Guerra número 1 de la Brigada de Canarias 16, la Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias, y la Compañía de honor del Regimiento de Infantería Canarias 50. La vinculación militar con la Virgen del Pino data de 1599.

Estuvieron presentes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ostentando la representación del Rey Felipe VI, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón; el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana; el teniente general de la zona militar de Canarias, Julio Salom; el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y alcaldes y alcaldesas de Gran Canaria y de los ayuntamientos hermanados con Teror, Candelaria y El Paso, representados por sus regidoras María Concepción Brito y Ánggeles Fernández, el obispo auxiliar, Cristóbal Déniz; vicarios episcopales, el párroco y rector de la Basílica del Pino, Jorge Martín de la Coba; y sacerdotes y religiosos, entre otras personalidades.