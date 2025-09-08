El obispo de Canarias pide no "buscar votos" con la migración y que Europa se implique

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha apelado a la comunidad internacional y a Europa a dar una solución al problema migratorio que afecta al archipiélago y ha pedido que no se use "para buscar votos, hacer política fácil o buscar la polarización política" y "sembrar el miedo".

En la homilía que ha ofrecido con motivo de la festividad de la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria, Mazuelos ha aprovechado de nuevo este día para reclamar la "solidaridad política" y para señalar que "Canarias no puede ni deba cargar sola con esta realidad" y que hay que luchar para que el Atlántico deje de ser "un cementerio".

Ha recordado que más de 10.000 vidas se perdieron en 2024 en la Ruta Canaria y la última tragedia ocurrida en aguas de Mauritania el pasado mes de agosto, al naufragar un cayuco con más de 147 personas, entre ellas mujeres y niños.

Mazuelos ha solicitado "a los gobernantes, a Europa y a la comunidad internacional, que asuman su parte de responsabilidad y que nadie convierta esta tragedia en un asunto olvidado. Los canarios, especialmente en las islas más afectadas, necesitan recursos para poder responder sin sentirse desbordados".

La realidad de la migración requiere una respuesta social en la que "reine la humanidad, la responsabilidad compartida, la justicia y las soluciones a largo plazo, no solo parches de emergencia", ha remarcado el obispo Mazuelos, quien ha considerado necesario "invertir en infraestructuras, servicios públicos y programas de convivencia que favorezcan la integración y la cohesión social".

Además, ha hecho hincapié en la necesidad de una "cooperación internacional real" para que las personas no se vean obligadas a migrar por hambre, guerras o falta de futuro, y en la lucha contra las mafias que favorecen la migración ilegal.

Así mismo, ha dicho que no se puede "ignorar el sufrimiento de las personas que han tenido que abandonar sus tierras a causa de la guerra y de la devastación de sus riquezas naturales por las multinacionales sin escrúpulos".

Mazuelos ha señalado que es preciso "dejar a un lado las ideologías y alzar la voz en Europa para hacer crecer una política de servicio en busca del bien común, que pasa por el respeto a la dignidad de todos los seres humanos" y, al igual que el papa León XIV, ha pedido por la paz en los lugares del mundo en conflicto, pero en especial por los que afectan a Gaza y Ucrania.