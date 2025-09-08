Aghata Rodríguez tiene ocho meses y llegó este domingo a los pies de la Virgen del Pino subida en Negrita, el burrito de la familia. Proviene del barrio de Arbejales, en Teror, y hasta allí pretende volver subida en el animal. Eso sí, si sus padres la dejan. Aún no habla, pero su rostro transmite emoción y felicidad. Esta es, según afirma su progenitora, la primera Romería-Ofrenda de muchas más.

La celebración de los grancanarios reunió el domingo aproximadamente 30.000 kilos de comida, 6.000 kilos más que el año anterior, que serán repartidos por Cáritas entre diferentes organizaciones solidarias. Fue una romería histórica. Más de 60.000 personas visitaron el municipio y, 40.000 de ellas, fueron a la ceremonia. En la festividad no faltaron plátanos, que en los últimos años casi han duplicado su precio, y también manzanas, cebollas, mangos, pimientos y, por supuesto, chorizos.

La carreta del Cabildo de Gran Canaria, titulada «Madre Tierra», fue una de las 22 que participaron en la celebración y trasladó desde el Castañero Gordo hasta la Basílica de Nuestra Señora del Pino 1.260 kilos de productos agrícolas y manufacturados. Jugó, además, con composiciones florales y sus colores llamativos, con cestos y aperos de labranza rebosantes de los mejores productos de la apreciada huerta grancanaria.

La romería más multitudinaria del Pino llena Teror de fe y solidaridad

Mientras tanto, los cánticos y los versos sonaban de fondo. La belleza que encierra una décima adquiere mayor valor cuando la recita un niño. Al menos eso es lo que siente la autora de los versos que representaron a las ocho islas durante la ofrenda a la patrona de Gran Canaria: una repentista cubana que lleva un año residiendo en la isla y que siente como «un honor» haber tenido la oportunidad de aportar con su arte a esta tradición tan arraigada.

Anamaris Gil ha hecho la promesa de «estar todos los años» en este evento que une la tradición con la devoción religiosa, de la que se ha enamorado. Ha sido, además, la primera vez que se ha vestido de canaria y la primera vez que acude a una romería. Un gran estreno: «La felicidad no me cabe dentro». Cerca, las pequeñas Tayri De León, en representación de Lanzarote, y Dalia Carmena, por La Palma, no podían disimular su emoción tras haber dado voz y vida a las décimas tras dos meses de ensayo. Las dos repetirían experiencia.

Elena Montesdeoca

La Romería-Ofrenda cumplió 73 ediciones y Juan Ramírez Pérez ha venido a prácticamente todas. Tiene 94 años y recuerda con mucho amor y cariño sus primeras veces en El Pino. Este domingo, en vez de ir andando hasta la iglesia, fue subido en la carreta de Santa Lucía de Tirajana. «Vine en el año 2005 mostrando el arte de la cestería y, esta vez, me lo han vuelto a proponer y he dicho que sí», explica mientras muestra el junco con el que trabaja. Aprendió de su abuelo, un artesano que transmitió este arte a toda la familia. «Cuando la Virgen del Pino estuvo en Vecindario le pedí que me diese 20 años más de vida y hoy, aquí, le vuelvo a pedir lo mismo, a ver si me lo concede», argumentó con una gran sonrisa.

La pequeña Mireya Alemán tiene 8 años y la primera vez que pisó las calles de Teror un 7 de septiembre fue en un carrito de bebé. Esta vez, lo hizo acompañada de su vara de pastora que, sin duda, le saca tres cabezas a ella. Con una emoción que no le entra en el pecho, Alemán explica que la tradición de venir al Pino con las yuntas viene de su abuelo. El domingo, sus animales jalaban de la carreta de Firgas y, cuando descargaron todos los alimentos, la niña estaba repleta de satisfacción. «Una de ellas se llama Maravilla y la otra Alegría», reveló. Ella, lo único que le pide a la Virgen este año es «felicidad para todo el mundo».

Promesas

«Mi mujer está enferma y yo he hecho un esfuerzo enorme para llegar hasta aquí», acentuó Manuel Ruíz. No puede andar mucho porque sus piernas «no están bien», pero con todo su esfuerzo y sus ganas, recorrió junto a su cabra Margarita las calles de la Villa Mariana de Teror para acercarse a la Virgen y rogarle por la salud de su familia. Proviene de Arucas y, este año, ha decidido que su animal también tiene que ir ataviado. «Margarita va con su sombrero y su delantal, como una buena romera», bromeó.

En cuanto vislumbró la talla de la Virgen del Pino al enfilar la calle Real, la teldense Esther Santana, de 73 años, se descalzó y continuó el camino hasta la escalinata de la basílica de Teror con los pies desnudos. Así cumplía con una promesa que hizo hace ya 19 años y que ha respetado durante todo este tiempo. Emocionada, relató que la patrona de Gran Canaria le concedió un deseo relacionado con la salud de un nieto, aunque duda que lo que le habían dicho fuera cierto. Esther explica que su hija estaba embarazada y los médicos le comunicaron que al bebé le faltaba un riñón, una noticia que llegó en «los tiempos del Pino», por lo que sintió la necesidad de aferrarse a ella «para no ver a una hija sufriendo». Poco después, el niño nació sano y ya tiene 19 años, por lo que pisa con sus pies descalzos los adoquines del casco de la villa mariana como señal de agradecimiento. Para los próximos años, lo único que pide es «mucha salud y mucha unión en la familia, para que esté siempre como una piña».

Esther Medina Álvarez

El párroco

El párroco de la villa mariana, Jorge Martín, aprovechó la ocasión para resaltar la «dimensión solidaria» de la Romería-Ofrenda a la Virgen del Pino en Teror, «que no se queda en un espectáculo, en una diversión, sino en un compromiso social». Asimismo, exclamó que «hay una parte de la caridad que es este compartir y repartir con los grupos, en este caso lo mejor que tiene cada municipio, pero también está la vertiente solidaria de la dimensión del cariño, la cercanía, el acompañamiento, la amistad» que debe estar presente durante todo el año, «saber compartir no solamente los bienes materiales, sino también la vida como tal».

Además, recordó que este año se conmemoran los 120 años de la coronación de la Virgen del Pino y destacó la importancia de la Bajada del Jubileo que la patrona realizó este año en Gran Canaria, un evento extraordinario que ha reforzado aún más la devoción y la unidad del pueblo en torno a su fe.

Una de las carretas más entrañables de la romería fue la de Agüimes, que despertó muchísimos recuerdos entre las personas de más edad que se encontraban este domingo en el casco de Teror. La temática eran los juguetes de los padres y abuelos, y Willy Rodríguez, uno de los representantes de este municipio del sureste de Gran Canaria, relataba emocionado que se le había puesto «los pelos de punta al ver cómo tantos abuelos se acercaban con sus nietos para enseñarles cómo se hacían o cómo eran los camiones con los que jugaban». A lo largo de la jornada, tuvo la oportunidad de conocer numerosas historias y ver cómo «los niños se olvidaban por cinco minutos de los móviles».

Salud y unión

Mientras la pequeña Aurora Díaz avanzaba con la comitiva del municipio de Gáldar, su madre, Dolores del Rosario Déniz, no podía disimular su estremecimiento. La pequeña, que tiene seis años, lleva acudiendo a la Romería «desde la cuna» y su participación de este año tiene una carga emotiva aún mayor que en ocasiones anteriores. Uno de sus abuelos, Isidro Díaz, falleció recientemente y era él el que se había encargado siempre de fomentar las tradiciones canarias en la familia. Viendo a la pequeña, hay certeza de que continuará esta costumbre. Este domingo se reunieron todos: padres, hijos, primos, compadres... y para todos ellos, Dolores pide «salud y unión».

No todas las personas que acudieron este domingo a la Romería-Ofrenda lo hacían para cumplir una promesa. En el caso de Rogelio Déniz, que no falta a esta cita salvo que algo de fuerza mayor lo impida, lo que le mueve es la fe en la patrona de Gran Canaria, aunque es una pasión que comparte también con la Virgen del Carmen, como buen vecino del Puerto de Mogán. Para él, la Virgen del Pino «lo es todo» y confía tanto en ella que deja todo en sus manos: «Ella sabe lo que tiene que hacer».

Como Rogelio, miles de corazones llegan cada año a Teror con la certeza de que en manos de la Virgen del Pino todo está bien. Porque en esa fe tranquila, sin exigencias ni preguntas, el pueblo encuentra consuelo, fuerza y el motivo para volver, una y otra vez, al encuentro con su patrona.