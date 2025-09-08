El llamativo caso del municipio de Gran Canaria que ha duplicado el precio del alquiler sin ser turístico

En Gran Canaria, el precio del suelo y del alquiler lleva años tensionado. La presión demográfica, la concentración del empleo en determinados corredores de la isla y una oferta residencial que crece más despacio de lo que demanda la población han ido empujando las rentas al alza.

No es un fenómeno exclusivo de las zonas vacacionales: también afecta a municipios ligados al trabajo, a los estudios y a la logística insular.

En ese contexto aparece Agüimes, en la costa sureste, como un caso llamativo por su evolución sin etiqueta turística. Bien conectado por la GC-1, cercano al aeropuerto y con un tejido productivo consolidado en su franja litoral, el municipio se ha convertido en un imán residencial para familias trabajadoras y profesionales que se mueven a diario por el eje Las Palmas–Sur.

Casco histórico de Agüimes. / LP/DLP

Duplicando el precio

En Gran Canaria, municipios como Agüimes destacan por su incremento casi duplicado en más de una década. El precio medio por metro cuadrado ha pasado de 5,70 euros en 2011 a 11,30 euros en 2025, un aumento de 5,60 euros o 98,2%, situándose entre los incrementos más notables de la provincia.

El fenómeno de Agüimes se explica sobre todo por el aumento del censo poblacional, localizado alrededor de la playa de Arinaga, causante de engordar el cómputo general de habitantes empadronados en el municipio.

El Ayuntamiento impulsa en estos momentos un novedoso plan de construcción de viviendas público-privadas, en régimen de alquiler asequible para rentas medias, con 1.700 unidades. A pesar del aumento del parque de viviendas, no cubrirá toda la demanda actual.

Por ejemplo, una casa de 100 m² pasó en 14 años de 560 euros a 1.000 por un alquiler similar.

Grupo de personas entrando al agua en Arinaga / José Carlos Guerra

El caso no es aislado: Arucas dibuja un patrón muy parecido. En la última década larga, sus alquileres han ido trepando paso a paso hasta prácticamente duplicarse, empujados por un cóctel que se repite: cercanía a Las Palmas de Gran Canaria (desplazamientos rápidos por la GC-2), más hogares que buscan vivienda estable “de lunes a viernes” y poca obra nueva entrando al mercado

Por qué atrae

Lo que empuja a la gente hacia este municipio no es el sol de hotel ni la postal del verano, sino el trabajo cotidiano. El área industrial de Arinaga, junto con el entramado de pequeñas y medianas empresas del cruce interior, sostiene un ritmo laboral estable que se nota todo el año.

A eso se suma una ventaja decisiva: la GC-1 a la puerta y el aeropuerto a pocos minutos, lo que facilita los desplazamientos diarios hacia la capital o el sur sin perder horas en la carretera.

Esa base económica encaja con una vida diaria bien resuelta. Hay colegios e institutos, polideportivos, un mercado municipal que late entre semana, comercios a pie de calle y una programación cultural constante. En conjunto, permite algo sencillo y valioso: vivir de lunes a viernes sin depender de otros municipios.

Qué ver

Empieza el paseo en el casco histórico, peatonal y bien cuidado, donde las esculturas salpican las plazas y la Iglesia de San Sebastián, de líneas neoclásicas, marca el horizonte.

Desde allí, la ruta se abre hacia el Barranco de Guayadeque, uno de los paisajes más singulares de Gran Canaria: un desfiladero con viviendas-cueva, una ermita encajada en la roca y centros de interpretación que cuentan su valor natural y arqueológico.

De vuelta a la costa, el litoral de Arinaga propone un ritmo distinto: paseo marítimo, pequeñas calas, el faro y las antiguas salinas, además de la puerta de acceso a fondos volcánicos muy apreciados por buceadores, como El Cabrón.

Cuando cae la tarde, conviene subir a las medianías: el Observatorio de Temisas y sus miradores regalan cielos limpios para disfrutar de la divulgación astronómica y atardeceres largos.

La vida diaria completa el cuadro: teatro-auditorio con programación estable, bibliotecas, escuelas de música, piscina y canchas municipales, más un calendario de fiestas populares que mantiene la comunidad unida. Un municipio para caminar, aprender, bañarse y quedarse.

Cómo ha crecido

Agüimes fue durante siglos un territorio eminentemente agrícola y ganadero, articulado en torno al casco y a los pagos de medianías.

Desde finales del siglo XX, la apuesta por la actividad industrial y logística en Arinaga, junto con la expansión residencial en su franja costera y el refuerzo de equipamientos públicos, ha ido reordenando el mapa demográfico del municipio.

Hoy conviven el casco patrimonial, barrios de nueva creación y el frente marítimo, y esa diversidad explica que gane población estable incluso sin depender del turismo tradicional.

POr todo ello, el “misterio” de un alquiler que casi se duplica sin hoteles ni resort se entiende sumando piezas: empleo cercano, buenas conexiones, servicios completos y calidad de vida.

Agüimes ilustra que la presión inmobiliaria no es patrimonio exclusivo de las zonas vacacionales; también crecen, y mucho, los municipios donde la gente trabaja, estudia y cría a sus hijos.

El reto, ya en marcha, pasa por producir vivienda asequible al ritmo de su propia demanda, sin renunciar a la identidad que lo hace atractivo.