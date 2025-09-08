Así es como Teror se detiene entre pétalos, solemnidad y devoción cada 8 de septiembre

Cada 8 de septiembre, Teror no amanece: despierta en procesión. El centro histórico, que durante el resto del año late al ritmo pausado de los vecinos y el mercado dominical, se transforma en un templo a cielo abierto. Es el Día del Pino, la fiesta mayor de Gran Canaria, y lo que sucede aquí no puede explicarse solo con palabras hay que vivirlo.

Desde primeras horas, el murmullo de pasos y pañuelos al cuello llena la villa mariana. A las 11:15 horas, como cada año, se celebra el acto oficial de recepción del representante de la Casa Real, este año encarnado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. A su llegada, la escuadra de gastadores del Mando Aéreo de Canarias, la Banda de Guerra nº1 de la Brigada Canarias XVI y la Compañía de honor del Regimiento de Infantería Canarias 50 ya esperan para dar paso al desfile militar.

La fe camina despacio

A las 12:00 horas se celebra la Solemne Misa en honor a la Virgen del Pino, oficiada por el Obispo de la Diócesis de Canarias, monseñor José Mazuelos. Pero la emoción crece de verdad cuando el reloj se acerca a la una. Es entonces cuando comienza la procesión, ese caminar lento y compartido que une a los peregrinos del norte y del sur, del campo y la ciudad, bajo un mismo manto de flores y respeto.

El recorrido es corto, pero simbólico: desde la basílica por la calle Iglesia Chica, bajando por la Cal, la Calle Nueva, Isaac Domínguez y, por supuesto, la Calle Real de la Plaza.

Procesión de la Virgen del Pino. / LP/DLP

Una lluvia de pétalos

En ese tramo final, justo en la Calle Real, ocurre lo que muchos esperan: la Petalada. Desde las azoteas de dos casas, más de una veintena de personas se turnan para hacer llover miles de pétalos de rosas sobre la Virgen. No hay megafonía ni fuegos artificiales. Solo un silencio que se rompe con el crujir de las flores al caer y los suspiros de quienes miran hacia arriba, sorprendidos una vez más, como si fuera la primera.

Las flores se recogen, preparan y almacenan durante días. Cada puñado lanzado desde lo alto es una ofrenda. A veces de fe, otras de agradecimiento, y casi siempre, de memoria.

Quien haya vivido el Día del Pino en Teror sabe que aquí no hacen falta escenarios para emocionarse. El propio pueblo se basta con sus balcones de madera, su basílica, los puestos de churros al fondo y las miradas húmedas de quienes regresan cada año.

Hay quien llega a pie desde medianoche, desde Arucas, desde Firgas, desde Valleseco o Las Palmas. Algunos con promesas cumplidas, otros con penas que todavía duelen. Pero todos con algo que depositar en silencio, aunque solo sea una mirada o una vela encendida.

Una fiesta que trasciende lo religioso

El Día del Pino no es solo una celebración litúrgica. Es también una forma de recordar quiénes somos. En cada procesión caminan siglos de historia, herencias orales, bordados que pasan de abuelas a nietas, y un respeto ancestral por lo que se siente en colectivo.

Cuando la Virgen vuelve a la basílica y los pétalos terminan de posarse en el suelo, Teror sigue siendo el mismo pueblo que amaneció. Pero algo ha cambiado. Alguien ha llorado, alguien ha prometido, alguien ha sanado. Por eso, al salir de la plaza, nadie se despide con un adiós, sino con un “hasta el año que viene”.