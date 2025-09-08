Urbanismo desmiente al exalcalde en la compra del local que revisa la fiscalía

El concejal de Urbanismo de Guía, José Manuel Santana, desmiente después de más de un mes al exalcalde, Pedro Rodríguez, quien negó en una conferencia de prensa que presidiera la mesa de contratación en la que se aprobó hace siete años la compra del inmueble que ahora ocupa la oficina de atención ciudadana junto a la Guardia Civil y desvió en el actual edil de gobierno y antiguo compañero de partido el proceso de compra, en una operación que está en el foco de una investigación de la Fiscalía. El inmueble se iba a dedicar en primera instancia a un gimnasio público.

José Manuel Santana, concejal de Urbanismo de Guía. / LP / DLP

La unidad de Delincuencia Patrimonial y Económica de la Policía Judicial de la Guardia Civil irrumpió el 22 de julio a instancias de la Fiscalía Provincial de Las Palmas en las dependencias del Ayuntamiento de Guía para llevarse todo el expediente de compra en 2018 de los ocho locales, que en un primer momento iban a albergar un centro público deportivo y que luego se destinó a la actual oficina municipal de atención ciudadana. Además, buscaban información de los múltiples contratos de servicios prestados durante años en mandatos anteriores por un abogado externo al que recurrió siempre el anterior grupo de gobierno para emitir informes, buena parte de ellos que suelen ser propios de la secretaría de una Corporación.

¿Quién fue?

Tras publicar este periódico esa información relativa a expedientes de mandatos de su etapa, el exalcalde nacionalista Pedro Rodríguez convocó el 30 de julio una conferencia de prensa en la que mostraba unos documentos con los que supuestamente validaba que la mesa de contratación que aprobó la adquisición de ese local estuvo presidida por José Manuel Santana, entonces compañero político en Juntos por Guía-NC y actual teniente alcalde bajo las siglas de Ahora Guía, tras la moción de censura con PSOE, PP, UxGC, que desbancó a Rodríguez de la Alcaldía hace casi un año.

Entonces alegó que era «Un expediente en el que Pedro Rodríguez no ha intervenido, casualmente es el actual primer teniente alcalde, José Manuel Santana, quien presidía la mesa de contratación y quien propuso la adquisición de este local», añadiendo también que el procedimiento contó con los informes favorables de los técnicos.

Biogás

José Manuel Santana guardó silencio entonces. Eso sí, aprovechó algunos rifirrafes en las redes sociales centrados en el debate sobre la construcción de una planta de biogás en el barrio de la Atalaya, para lanzar el 26 de agosto un aviso dentro de su defensa en el que hablaba de que «Pedro Rodríguez me acusó falsamente de presidir la mesa de adjudicación del local municipal que hoy es la oficina de atención ciudadana. Quizás sea normal que Pedro Rodríguez y sus concejales estén nerviosos por lo que se pueda avecinar en los próximos meses».

En respuesta, Pedro Rodríguez divulgaba en sus redes un vídeo esta pasada semana en el que insistía con el acta del 25 de julio de 2018 en la presencia de Santana como presidente «en sustitución de su titular» de la apertura de sobres dentro del procedimiento administrativo.

Y es ahí donde el actual concejal del grupo de gobierno saca ahora a la luz papeles del acta de la posterior mesa de contratación del 21 de agosto de 2018 bajo la presidencia del exalcalde en donde se acepta la única oferta presentada, y una posterior propuesta de acuerdo de 31 de agosto que firma Rodríguez para la adquisición final del conjunto de ocho locales, «para que puedan comprobar quién presidió y firmó dichos actos administrativos».

"Agonía política"

Y añadió que «Pedro Rodríguez lleva años instaurado en la mentira. Pero ahora, en su agonía política, ha perdido todo el sentido de la realidad, teniendo la necesidad de manipular y sacar rédito político de actuaciones de las que tiene mucha responsabilidad. Como en el caso de la compra del local (en la que trata de exculparse)».

Además, en la documentación consta que fue Rodríguez quien inició también el expediente de compra de los locales que están ahora bajo la lupa de la Fiscalía Provincial de Las Palmas.