La agricultura ecológica de Tamar

El agricultor Tamar Santana Navarro está devolviéndole la memoria a la tierra que antaño plantara su bisabuelo en esta zona de Sardina del Sur, en el municipio de Santa Lucía. El joven de 37 años «recién cumplidos» lleva ya cuatro dedicado de forma profesional a la agricultura ecológica en una finca de más de 10.000 metros cuadrados localizada en la zona del Romeral, de Sardina del Sur.

Recuerda en este mismo lugar beber leche de la ubre de las vacas y corretear entre surcos. Ahora se ha convertido en su lugar de vida en todos los aspectos.

Con estudios terminados de Educación Social en Granada, fue cuando nació su primer hijo de dos que tiene, el momento en el que decidió dedicarse a la agricultura, y vio en esta tierra familiar su oportunidad. «No queríamos que comiera todo convencional. Me di de alta como autónomo con la intención de producir para que no me faltara nada en casa y vender a buen precio, quitando así la idea de que lo ecológico es más caro, pero esa diferencia es de solo unos céntimos. De hecho, yo vendo cosas muy por debajo del precio convencional», explica Tamar Santana.

El labrador sostiene que comenzó en la agricultura con «ideas utópicas, pero que realmente no quiero abandonar», y añade que «me he metido mucho trabajo encima y entonces, pues como que todo se ha ralentizado, pero continúo produciendo en esta tierra, que llevaba quieta desde hace por lo menos 30 años».

A él y a su padre, Paco Pancho, les tocó en los comienzos desenterrar la acequia y poner el sistema de riego. «Me daba pena ver cómo estaba el suelo ya quemado, y eso me motivó a que mi agricultura fuera ecologista, no ecológica». Ahora ve cómo crecen los tomates, las cebollas, los calabacines, los mangos y lo que vaya dando la temporada. Tamar Santana no olvida las palabras de su abuela cuando dijo que se iba a dedicar a la agricultura: «Ahí solo vas a enterrar dinero». La mujer pudo comprobar en vida que el empeño de su nieto por abrazar de nuevo la tierra que tanto dio en el pasado volvía a dar sus frutos. «Yo disfruto de lo que hago en el lugar donde estoy», asegura el agricultor.

Una de sus productos estrella es el tomate. Cuando empezó con su cultivo de forma ecológica sabía que esta zona de la Isla su producción era anecdótica, «y claro, haciendo un análisis Dafo vi que ese era mi punto fuerte y que además tenía un sitio de producción». Además, hace rotación de cultivos «porque no quiero ni puedo utilizar química».

Ideas nuevas

Tamar Santana reconoce que en sus comienzos se ayudó de subvenciones que daba el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y europeas, que ha sabido aprovechar en su empeño

Su juventud trae consigo nuevas ideas y una visión estratégica de cómo trabajar la tierra. Por eso no oculta que es un defensor de la mecanización del campo. Muestra orgulloso el tractor que compró hace solo 10 días. «Con él me hice en una hora lo que suelo hacer con un tractor de mano en algo más de tres horas, que sales molido». También está esperando por una plantadora. «Hemos plantado 2.000 cebollas a mano entre dos personas. Con esta máquina se plantan 5.000 cebollas en una hora», y subraya que «si quisiéramos de verdad tener una buena producción y poner a Canarias como puntera en productos agrícolas de calidad, lo podemos hacer porque ya lo fuimos».

También pide a la heredad de la zona que mejore sus sistemas de riego, porque se sigue perdiendo mucha agua. También propone a la misma que aplique la teoría del 2%, una iniciativa que se da en otros lugares del mundo en el que se deja ese porcentaje de líquido correr por los cauces naturales, «lo que permite recuperar poco a poco su vida natural».

Santana no descarta aplicar la Educación Social a la agricultura. «He aprendido a escalar las metas, a fraccionarlas. Entonces hay que priorizar. Esta parte ya está en plena producción y quiero crear un pequeño bosque más allá».

El joven suele descansar debajo de tres olivos centenarios que plantó su bisabuela. Se deleita viendo cómo la tierra sigue viva y cómo su esfuerzo da frutos.