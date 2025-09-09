Un antiguo adoquinado de piedra atrapa a las personas mayores en Telde

«Estamos a menos de cien metros de la calle León y Castillo, una de las vías más importantes de Telde, y parece que vivimos en un barrio de la cumbre», explica Concepción Martel, una de las personas residentes de la calle La Montañeta de San Juan. Ella y varias personas residentes de dos calles más, Unión y Ramal, llevan años pidiendo al Ayuntamiento una solución al empedrado de sus calles, ya que el tamaño de los callaos impide la movilidad con seguridad y sin riesgos de las personas mayores que viven en esa zona.

Martel padece en su vida diaria el empedrado de la calzada. Su marido Fernando tiene la movilidad reducida y precisa de un bastón o taca para salir a la calle, y la calle no es apta para manejarse con ninguno de los aparatos en los que se apoya debido a la irregularidad del suelo. Con ayuda de sus hijos o personas que pasan por el lugar, lleva el taca taca a una acera de la calle Los Sabandeños para poder ejercitarse.

Concepción Martel señala que otro de los inconvenientes está en la atención sanitaria que precisa la gente mayor que reside en esas tres calles, «una porque los coches no pueden subir por los escalones que hay y otra es que no se pueden evacuar a los enfermos en sillas de rueda o camillas porque el empedrado es muy irregular y los sanitarios tienen que llevar la silla o camilla a peso».

Las hermanas Olga y Carmen Rivero coinciden con la vecina y también han padecido en sus carnes la dificultad de ser atendidas por vehículos sanitarios. Residentes en la calle Ramal, llevan muchos años solicitando al Ayuntamiento una solución al empedrado. Olga explica que la reforma de la calle se hizo en los años 80, y desde ahí nada ha cambiado, a pesar de las numerosas peticiones realizadas de manera formal. «No puedes dejar a la gente incomunicada, sobre todo a las personas mayores, que precisan una serie de urgencias por su edad», subraya.

Las vecinas ponen como referencia el barrio antiguo de San Francisco, «que tiene un adoquinado que sí permite la movilidad, y no queremos más que eso».

Doramas es un joven que también reside en la zona y comprueba a diario la dificultad de movilidad de las personas mayores de su entorno. «Yo mismo tuve un problema de cólicos de riñón y tuve que bajar, sin poder caminar del dolor, por mis propios medios porque no podían bajarme por la calle», explica el joven, que añade que «muchas veces los veo cargando con la compra y los ayudamos porque es imposible que suban por estas calles cargados sin el riesgo de que tropiecen llevando un carrito de compra que no puede rodar por la altura que tienen las piedras.

El Ayuntamiento es consciente del problema de movilidad que provoca el empedrado, por lo que se coordinan entre servicios sociales y Obras Públicas para actuar. El edil Iván Sánchez afirma que «nos hemos empezado a mover porque hemos visto que es necesario en algunas calles, y en esta especialmente, hay que hacer algunas actuaciones para facilitar la movilidad y accesibilidad, esa es una de nuestra preocupaciones viendo las quejas que tenemos y a las que no se les ha dado soluciones desde hace mucho tiempo».