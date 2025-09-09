Arucas promociona su litoral con un mes de actos medioambientales en El Puertillo y Los Charcones

El litoral del norte de Gran Canaria inicia un mes de actividades lúdicas, culturales y deportivas con la undécima edición del festival Arucas y el Mar 2025, una iniciativa del Ayuntamiento y los barrios costeros para preservar sus valores medioambientales, que culminará el fin de semana del 4 y 5 de octubre con el Cangrejo Fest en El Puertillo y Los Charcones.

Bajo una inesperada lluvia, el programa de Arucas y el Mar fue presentado este martes por el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, junto a vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y el concejal de Deportes, Medio Ambiente y Playas, José María González, quienes resaltaron que se trata de un certamen ya consolidado para concienciar a la población de la necesidad de cuidar las costas.

Así, aparte de los numerosos actos, este año se reconocerá la labor de los surferos con la entrega de una placa a José Tomás Mandy, una persona que no solo colabora en la difusión de la cultura y la buena imagen del municipio, sino que ha implicado al resto de practicantes de ese deporte en el cuidado del litoral, según adelantó Facundo.

El programa de Arucas y el Mar se desarrollará entre el 13 y el 30 de septiembre en distintos puntos del litoral aruquense. Arrancará el próximo sábado 13 en San Andrés con la II edición de la Molokai Challenge desde las 7:30 hasta las 19:00 horas. La jornada continuará el miércoles 17 de septiembre, con un taller de reciclaje creativo, a partir de las 18:00 horas, con materiales como cajas de frutas, tarros y latas de metal, con el objetivo de dar una nueva vida a los desechos de la cocina.

El jueves 18 de septiembre se celebrarán talleres y juegos infantiles en la Plaza de San Andrés, que continuarán el viernes 19 de septiembre, junto a la exposición fotográfica Nudibronquios de Canarias: los grandes desconocidos, de Sheila Santiago en el Centro Municipal de Cultura. Permanecerá abierta hasta el 4 de octubre. El sábado 20 agrupa la mayoría de actividades lúdico deportivas en El Puertillo, San Andrés, Los Charcones o Bocabarranco, como bautizos de buceo, clases de chikung, exhibiciones de surf, longboard, bodyboard, lucha canaria o slackline, “poniendo el acento en la práctica deportiva responsable y el respeto al entorno marino”, apuntó el alcalde.

El domingo 21 se celebrará la Feria Arucas y el Mar, con puestos de las asociaciones colaboradoras y talleres infantiles en el paseo marítimo de Los Charcones, que estará precedida de una limpieza solidaria a lo largo de varios kilómetros del litoral del municipio.

El programa del último fin de semana empieza el viernes 26 con zumba adaptada en el solarium de los Charcones. El sábado 27 se celebra la travesía a nado desde El Puertillo a los Charcones y el domingo 28 el sendero en familia desde Cambalud al Puertillo. Además, desde el pasado día 5 y hasta el 26 de septiembre se podrá visitar una exposición dedicada al Mar y la Tierra, de Richard Parker. en el Espacio Cultural la Mutua.

Facundo anunció que el Ayuntamiento de Arucas quiere reforzar su compromiso con la protección del litoral, la sostenibilidad y la participación ciudadana, uniendo tradición, cultura y medio ambiente en una propuesta que busca sensibilizar a la población de la importancia de proteger la flora y fauna del litoral

"Sabemos lo que sucede en diferentes partes del mundo, incluso en España con los incendios y las crecidas del mar y lo que queremos es concienciar del cuidado de nuestra costa y del medioambiente con ocio, talleres y música". resaltó el alcalde, quien agradeció el apoyo del Cabildo y de entidades colaboradoras como el colectivo ecologista La Vinca o Sebastián Quintana, experto en la prevención de ahogamientos.

Por su parte, Hidalgo sostuvo que “se trata de una experiencia realmente importante porque las costas no dejan de ser el lugar donde vivimos, donde practicamos nuestro ocio, donde muchas veces, incluso, tenemos actividades económicas que dependen de ellas, y, en cambio, en muchos casos, se conoce poco la costa en la que vivimos prácticamente todo el año”. A su juicio, “este tipo de eventos lo que garantizan es que se une lo lúdico, la parte más festiva, con la sensibilidad medioambiental, con la capacidad de poder atraer al máximo de público posible y tener una capacidad de concienciación también de lo que cuesta para las administraciones sostener en condiciones el entorno en el que nos encontramos, y también para que la gente sea conocedora del lugar en el que están”.

El 4 y 5 de octubre se celebra el Cangrejo Fest, un festival que combina cultura, gastronomía y actividades familiares en un entorno junto al mar. Durante esos dos días, la playa de El Puertillo y la Avenida de los Charcones se convierte en un gran espacio cultural con música en directo -Blas Cantó, La Chica de Ayer, Yet Garbey, Chicas Melodía y Tributo a Alejandro Fernández-, talleres infantiles, actividades artísticas y gastronomía local.