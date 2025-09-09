“Canarias es otro nivel, niño”: la guagua a Teror se convierte en símbolo del buen rollo

En medio de los preparativos para las Fiestas en honor a la Virgen del Pino, uno de los eventos más esperados del calendario festivo de Gran Canaria, un momento espontáneo captado en vídeo ha hecho estallar las redes sociales. Durante la subida a Teror del pasado domingo 7 de septiembre, un grupo de pasajeros convirtió una guagua en una auténtica celebración sobre ruedas.

La escena fue capturada por Marielle Alessandra, quien compartió el vídeo bajo el lema que ya se ha vuelto viral: “Canarias es otro nivel, niño 🇮🇨”. En las imágenes, se observa cómo los viajeros —de distintas edades y orígenes— comparten música, bailes, risas y una energía contagiosa mientras suben rumbo al municipio terorense.

De lo cotidiano a lo extraordinario: una muestra de identidad canaria

Lo que podría haber sido un simple trayecto en transporte público se transformó en una manifestación de la alegría y el carácter abierto del pueblo canario. Sin planificación ni escenarios, la escena refleja lo que muchos definen como “el verdadero espíritu de Canarias”: cercanía, comunidad y disfrute compartido.

Lejos de ser una simple anécdota, el vídeo ha sido interpretado por muchos como una respuesta natural al contexto social actual, en el que la división, el estrés y la desconfianza son protagonistas. Frente a ello, la convivencia, el respeto y el buen humor se muestran como valores que aún perviven con fuerza en el archipiélago.