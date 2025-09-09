Dany Ome y Kevincito el 13 harán disfrutar a los cubanos de Gran Canaria

La discoteca Cirius va a traer a dos de los artistas más relevantes del circuito latino. Dany Ome y Kevincito el 13 van a hacer las delicias de los amantes del reparto cubano y el reguetón en el marco del Opening 2.0. "No es solo una fiesta, es el inicio de algo grande", confirman desde la productora BZK Events y No dejes de soñar.

El concierto tendrá lugar el sábado 11 de octubre a partir de las 20.00 horas en la discoteca del municipio norteño situada en la Carretera General, número 53, y se prolongará hasta las 6.00 horas del domingo.

Otros artistas

Además de Dany Ome y Kevincito el 13 actuarán Yet Garbey, Sebech, DJ Estro y DJ Fran Grimon en un evento que tendrá picoteo gratis y alguna que otra sorpresa entre los presentes.

Las entradas se pueden adquirir en la página web https://www.fourvenues.com/es con un precio de 20 euros (más 1,40 euros de gastos de gestión) que dará derecho a una consumición y eses picoteo gratis prometido.