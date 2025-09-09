Espectacular villa en La Oliva con piscina climatizada y jacuzzi por 425.000 euros

El mercado inmobiliario en Canarias mantiene su dinamismo en 2025, especialmente en islas como Fuerteventura, donde el atractivo turístico, el clima privilegiado y la limitada oferta de propiedades de calidad están impulsando la demanda de manera significativa. Municipios como La Oliva, uno de los más codiciados por compradores nacionales e internacionales, concentran gran parte de esta actividad debido a su cercanía a Corralejo y El Cotillo, así como por sus paisajes volcánicos y playas de ensueño. En este contexto, encontrar una villa independiente con acabados de lujo y amplias zonas exteriores es una oportunidad única.

La propiedad que presentamos hoy se encuentra en el exclusivo complejo privado Costa De Aday, en la tranquila zona residencial de Casillas de Costa, a pocos minutos del pintoresco pueblo de Villaverde, famoso por sus restaurantes tradicionales y su ambiente relajado. La ubicación es ideal para quienes buscan privacidad sin renunciar a la cercanía de Corralejo (7 minutos en coche) y de las lagunas de El Cotillo (15 minutos).

Esta espectacular villa dúplex, con 207 m² construidos sobre una parcela de 341 m², ha sido diseñada para ofrecer el máximo confort y funcionalidad. La entrada principal conduce a un acogedor patio ajardinado que da paso a un luminoso salón-comedor decorado con gusto y con acceso directo a la terraza cubierta y a la piscina privada climatizada. Esta área exterior, equipada con césped artificial, ofrece espacio suficiente para tumbonas y cuenta con una pérgola de lamas regulables, perfecta para organizar barbacoas o cenas al aire libre en cualquier época del año.

En la planta baja, además del salón, encontramos una cocina independiente totalmente equipada con barra de desayuno y encimeras de Silestone, un baño completo con ducha moderna y un dormitorio doble con armario empotrado y acceso directo a la piscina. Bajo la escalera se ubica un práctico trastero para almacenaje adicional.

La vivienda también dispone de un gimnasio privado y zona de bienestar con jacuzzi, ubicada en el espacio que originalmente era el garaje, ofreciendo un plus de confort para el autocuidado sin salir de casa.

La planta superior alberga dos dormitorios adicionales, ambos con terrazas privadas que ofrecen vistas abiertas al complejo y al entorno natural de La Oliva, así como dos baños completos, uno de ellos en suite. Las zonas exteriores se completan con una espectacular azotea que permite disfrutar de las impresionantes vistas al paisaje volcánico característico de Fuerteventura.

El precio de venta es de 425.000 €, lo que supone un coste de 2.053 €/m², una cifra competitiva teniendo en cuenta la ubicación, el tamaño y los servicios que ofrece esta villa. Propiedades con estas características son cada vez más escasas en el norte de Fuerteventura, donde la demanda supera a la oferta, especialmente en el segmento de lujo.

Invertir en una villa como esta en La Oliva es una apuesta segura para quienes buscan una residencia principal o vacacional de alto nivel, así como para quienes desean obtener rentabilidad a través del alquiler turístico, un mercado en constante crecimiento en la isla.

Si está buscando una propiedad exclusiva en Fuerteventura, esta villa con piscina climatizada y jacuzzi es una de las mejores opciones disponibles actualmente.