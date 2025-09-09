Una familia de Ingenio con seis hijos pide ayuda ante un inminente desahucio: “Si no tenemos un techo nos los quitan”

Una pareja de Ingenio con seis hijos de entre 3 y 14 años se enfrenta a un inminente desahucio de la vivienda en la que residen al no poder hacer frente a una deuda hipotecaria adquirida por un fondo, según ha denunciado el padre de la familia, Moisés Macías, junto a la plataforma Derecho al Techo. La ejecución hipotecaria está prevista para este jueves 11 de septiembre.

Moisés llevaba 14 años pagando su casa, según ha explicado este martes frente a la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias. Tras la crisis del Covid-19 se vio forzado a dejar de hacerlo y el fondo Promontoria Yellowstone adquirió la deuda hipotecaria que había contraído. Este vecino de Ingenio cobraba una pensión por incapacidad absoluta, con la que, junto al sueldo de su mujer, pagaba la hipoteca.

Tras la pandemia, ella se quedó sin trabajo, lo que provocó que no pudieran hacer frente a todos los gastos que conlleva mantener una familia numerosa: “Decidimos dejar de pagar la hipoteca porque primero están mis hijos”, asegura Moisés.

El padre de familia renunció a su incapacidad absoluta para pasar a tener una incapacidad total (por la que cobra 600 euros) que le permite trabajar para la empresa en la que ya lleva cinco años y de la que recibe un salario mensual de 1.200 euros. Sin embargo, aún teniendo una pensión y una nómina, el dinero no resulta suficiente para hacer frente de manera simultánea a la deuda de su hogar y la manutención familiar.

La familia no encuentra soluciones

Desde junio, cuando se notificó el desahucio, la familia ha tratado de arreglar la situación. Han buscado alquileres en la isla, pero solo se han encontrado con ofertas “súper abusivas”. También se han puesto en contacto con el fondo que adquirió la deuda para llegar a un acuerdo.

Sin embargo, Moisés asegura que solo le han ofrecido dos opciones: “Pagar 137.000 euros o marcharme de la vivienda”. El Ayuntamiento de Ingenio le ha dado un bono de 120 euros para hacer la compra y desde el Gobierno de Canarias le piden un certificado de vulnerabilidad que temen que no llegará antes del jueves a las 12, para cuando está previsto el lanzamiento hipotecario.

Sí han recibido ayuda psicológica por parte de las instituciones para uno de sus mellizos, que ha sufrido ataques epilépticos tras la situación que atravisa familia. Sin embargo, los asistentes sociales ya han advertido a los padres de la familia: “Me dijeron que si no tenía un techo me quitaban a mis hijos y me los mandaban a centros institucionales. He estado trabajando toda mi vida, sacrficándome para que no les falte de nada".

La abogada Isabel Saavedra ya ha solicitado una paralización al juzgado con la que esperan ganar algo de tiempo. “Queremos denunciar que en esta isla se está vulnerando el derecho a la vivienda, que las administraciones públicas competentes no están haciendo bien su trabajo y que nos vamos a movilizar para que esta familia permanezca en su casa”, ha asegurado la letrada.

A lo que añade que en Canarias existen muchos casos similares al de Moisés. "Algunos se visibilizan y otros no porque las familias, incluso por vergüenza, no acuden a nadie. Pero como ustedes saben hay gente viviendo en coches, viviendo en caravanas, viviendo en chabolas, porque en esta isla ya no queda una sola vivienda pública ni asequible".

Mientras tanto, Moisés pide ayuda en forma de "una solución o una vivienda asequible" que puedan pagar: "Yo no quiero decir que me la regalen, sino que yo, dentro de mis capacidades, pueda pagarla, porque no quiero verme en la calle con mis seis hijos”.