Lluvias adelantadas al otoño dejan 11 litros en las medianías

Las medianías del norte de Gran Canaria recibieron ayer un nuevo riego agrícola, con registros máximos que rondaron los 11 litros por metro cuadrado en las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de Valleseco y Teror, además de cantidades significativas en zonas altas de la capital, Arucas, Firgas o Moya.

Al igual que en las lluvias del primer día de septiembre, la vertiente noreste de Gran Canaria fue la más beneficiada por los chubascos dispersos, primero durante la madrugada y después cerca del mediodía, con cielos encapotados y la sensación de que el otoño se ha adelantado.

Tras esos chaparrones, volvió a lucir al sol, aunque las temperaturas cayeron en media docena de grados respecto a los días anteriores y los termómetros no subieron de los 17,3 grados en Valleseco. La se registró por la tarde en la localidad de Tasarte, en el municipio de La Aldea, adonde por la mañana también llegaron las nubes.

Tras una semana en la que los termómetros volvieron a dispararse hasta los 35 grados en puntos de la cumbre y la mitad sur de la isla, estas lluvias vuelven a reducir los riesgos de incendios forestales y también han eliminado los restos de calima que quedaban.

La predicción de la Aemet para este miércoles es de predominio de cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales en las medianías del norte de las islas montañosas. En el resto del Archipiélago se espera poco nuboso e intervalos en Lanzarote y en Fuerteventura, con temperaturas en general con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas de interior orientadas al oeste de las islas occidentales. El alisio soplará con intervalos de fuerte y probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes en vertientes noroeste y sureste de las islas de mayor relieve.

Esa situación meteorológica se mantiene el jueves, con predominio de cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales en medianías en el norte de las islas montañosas y el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura. En el resto de zonas, poco nuboso en general. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ascenso en medianías orientadas al sur y este.

El viernes también se prevé predominio de cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales en medianías de las islas de mayor relieve a primeras horas, en el norte de las islas de mayor relieve, con temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso.