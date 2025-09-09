Muere el fotoperiodista Jerónimo Sosa ‘Momito’

El fotoperiodista grancanario Jerónimo Sosa Pérez ‘Momito’ (Las Palmas de Gran Canaria, 1939) ha fallecido este lunes a los 86 años. Deja tras de sí un legado de más de 10.000 imágenes que realizó durante sus cinco décadas de actividad profesional entre los años 60 del pasado siglo XX y la primera década del actual.

Hace dos años, Momito cedió su trabajo de medo siglo de trayectoria a la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac). Durante su amplia carrera cubrió, entre otros ámbitos informativos, la actualidad social, política, deportiva o cultural de Gran Canaria.

El legado de Momito ha contribuido a enriquecer el tesoro del Archivo de Fotografía Histórica de Canarias del organismo dependiente del Cabildo de Gran Canaria. Su generoso gesto enriqueció unos fondos que gestionan más de un millón de fotografías del Archipiélago, parte de las cuales se pueden consultar en el portal www.fotosantiguascanarias.org.

Reportero gráfico en el Eco de Canarias

«Momito trabajó varias décadas en el desaparecido periódico Eco de Canarias», explicaba en 2023 el responsable de los fondos audiovisuales de la fundación grancanaria y doctor en Historia Moderna y Contemporánea de Canarias, Gabriel Betancor Quintana, tras recibir el legado del fotógrafo. Destacó también que cubrió entre 1963 y 1983 para el diario desaparecido «innumerables eventos, visitas de personalidades o sucesos que en aquellos años marcaron la actualidad de las Islas y, especialmente, la de Gran Canaria».

Alfredo Kraus. / Momito

Las palabras de Gabriel Betancor se pueden contrastar ojeando parte de las imágenes que componen la colección de Momito, donde luchadas en el López Socas, actuaciones de Los Sabandeños con la presencia del folclorista y escritor Néstor Álamo sobre el escenario o un homenaje a Alfredo Kraus cohabitan junto a instantáneas de las visitas a la Isla de los Reyes Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia; los astronautas Gordon Cooper y Charles Conrad; el político Adolfo Suárez o Alfonso de Borbón y la nietísima Carmen Martínez Bordiú y Franco, entre otros.

Familia de fotógrafos

De familia humilde, Jerónimo Sosa Pérez fue criado por su abuela en el seno familiar de su tía paterna y su marido, el también fotógrafo Hernández Gil, que fue jefe de fotografía en LA PROVINCIA. Estudió hasta los 14 años, trabajó luego como mozo en una tienda de ropa y posteriormente comienza su relación con la cámara hasta que en 1960 se inicia profesionalmente como suplente de fotógrafo de meta en el canódromo Campo España, en Las Palmas de Gran Canaria.

Visita de los Reyes Juan Carlos y Sofía a Gran Canaria en 1977. / Momito

Dos años después, el redactor jefe de Deportes del Eco de Canarias, Antonio Ayala, le encarga un reportaje de una luchada y cuando ve las fotos anima a Jerónimo a buscarse un seudónimo bajo el cual firmar: es entonces cuando profesionalmente ‘nace’ Momito, quien en 1963 entra en plantilla en dicha cabecera como oficial de fotograbado. Tras unos meses, sus cualidades fotográficas llaman la atención del staff del diario, quienes le animan a combinar su labor en fotograbado con la de reportero gráfico, actividad que le permitió inmortalizar a personajes de renombre y momentos importantes de la historia de Gran Canaria.

Tras cerrarse Eco de Canarias, en 1983 es nombrado fotógrafo oficial del Gobierno Civil y un año después pasa a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda trabajando como administrativo, aunque también realizó encargos fotográficos. Entre 1989 y 1991 presta servicios en Presidencia del Gobierno de Canarias hasta que regresa a Obras Públicas y Vivienda, donde se jubila en 2004.