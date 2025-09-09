Un nuevo 'pulmón' social y cultural en Agüimes: así es la nueva carpa junto al Teatro Auditorio

Esta mañana, el Cabildo de Gran Canaria ha presentado el nuevo espacio al aire libre en la trasera del Teatro Auditorio de Agüimes. Se trata de un lugar multifuncional que cuenta con una carpa que cubre gran parte de la plaza y que permitirá acoger eventos sociales y culturales para más de 1.000 personas sentadas y 4.000 de pie.

La aportación del Gobierno de la isla se realizó a través del plan adicional de inversiones para los municipios, dotado con 65 millones de euros y que cubre el 80% de la financiación total, lo que supera los 1,6 millones de euros. Supone además un nuevo ejemplo de colaboración entre el Cabildo y los ayuntamientos, según destacó el presidente insular, Antonio Morales durante la presentación junto al consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez, el alcalde, Óscar Hernández, y el concejal de Obras Públicas, Rubén Romero.

El presidente del Cabildo destacó que esta intervención se enhebrará próximamente con el futuro Parque Urbano, que completará un amplio corredor de 10.000 metros cuadrados que se extenderá hasta la carretera de acceso a Temisas e incorporará múltiples elementos para la dinamización social, cultural y deportiva. Este nuevo paso, ya licitado y en fase de recepción de ofertas, cuenta con un presupuesto de 10 millones y casi el 50 por ciento de su coste será costeado también con cargo al plan adicional del Cabildo.

“No se entiende la acción del Gobierno de la isla sin la colaboración con los 21 municipios”, enfatizó Morales, quien recordó que en estos momentos la Institución Insular “hace un esfuerzo importantísimo con la inversión de más de 1.500 millones de euros en obras en los distintos rincones de Gran Canaria para hacer posible la mejora de la calidad de vida”. En el caso concreto de Agüimes, el Cabildo también ha financiado con 4 millones de euros el edificio para la sede de los colectivos del municipio, además del nuevo velatorio, con otro millón de euros.

La nueva carpa, de 1.263 metros cuadrados, cuenta con membranas y cables de acero en tensión para crear un espacio amplio, ligero y resistente. Con esta solución se consigue cubrir un gran porcentaje de la plaza sin necesidad de recurrir a grandes pilares, lo que favorece la amplitud, la versatilidad y la comodidad del espacio. La instalación usa materiales resistentes a la radiación solar, la lluvia y vientos de hasta alrededor de 300 kilómetros por hora, con un mantenimiento reducido y un menor impacto ambiental.

Además de la cubierta, el proyecto ha incluido la incorporación de nuevos bancos, gradas y la pavimentación del suelo. Se espera así que la plaza cobre nueva vida y se convierta en uno de los puntos neurálgicos de la actividad social en el casco.