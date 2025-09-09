La ONCE deja 80.000 euros en Gran Canaria

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 80.000 euros en 2 cupones de 40.000 euros cada uno, en Las Palmas de Gran Canaria y en Telde.

Manuel Pérez, agente vendedor de la ONCE desde septiembre de 2017, ha sido el responsable de repartir 40.000 euros en un cupón vendido por TPV desde sus puntos de venta en Telde, concretamente en las Huesas (Cafetería Casa Alejandro) y en el Calero (Cafetería Yazmina).

El vendedor Francisco José Flores España / La Provincia

Francisco José Flores, agente vendedor de la ONCE desde junio de 2019, también repartió otros 40.000 euros en un cupón vendido por TPV, en el Barrio de Triana, concretamente en la calle Triana, nº 1 y en la calle Muro, nº 1 (Cafetería Kojak) en Las Palmas de Gran Canaria.

El vendedor Manuel Pérez Ramírez / La Provincia

¿Cómo se juega al Cupón de la ONCE?

¿Cómo jugar al Cupón de la ONCE? / La Provincia

La ONCE recuerda que sus sorteos forman parte de una lotería social y segura, comprometida con el juego responsable. La organización prohíbe la venta a menores y el juego a crédito, y emplea sistemas internacionales de control avalados por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Además, los cupones no solo se adquieren a través de más de 20.700 vendedores autorizados, sino también en la web oficial www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores.

Más allá de las cifras, estos sorteos extraordinarios representan una oportunidad para muchas familias. Ya sea en una ciudad peninsular o en un municipio canario como La Orotava o Arrecife, un cupón puede ser el comienzo de un cambio significativo.

Además, estos premios refuerzan la importancia del trabajo de los vendedores y vendedoras de la ONCE, quienes no solo ofrecen suerte, sino también un modelo de inclusión laboral que genera impacto social.