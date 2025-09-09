Cuando el Pino echó raíces en la historia de Canarias: el día que Teror unió a una isla entera

Cada 8 de septiembre, miles de personas se congregan en Teror con un mismo sentimiento: la devoción por la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria y de toda una identidad insular que se ha construido entre montañas, promesas y peregrinaciones.

Pero lo que hoy parece una tradición consolidada y festiva, tiene raíces profundas que atraviesan siglos de historia. El profesor y divulgador Luis Cabrera Rodríguez (@historiaparagandules) lo explica con claridad: “La gente de Gran Canaria lleva haciendo peregrinación hasta Teror desde el siglo XVII”.

Una virgen que bajó por la lluvia

Fue un 18 de marzo de 1607 cuando la imagen de la Virgen del Pino abandonó por primera vez la iglesia de Teror. La isla sufría una intensa sequía y la falta de lluvias amenazaba las cosechas. “Salió como rogativa y llegó a Las Palmas de Gran Canaria dos días después”, relata Cabrera. Aquella bajada no fue un simple desplazamiento religioso. Fue un hecho simbólico y emocional que marcaría el destino devocional de toda Gran Canaria.

Aquel momento cambió para siempre la relación del pueblo con la imagen. “Su llegada a la capital fue crucial para que adquiriera una gran popularidad”, afirma el historiador.

A partir de entonces comenzaron a redactarse los primeros escritos sobre la aparición de la virgen, entre ellos el del obispo Cristóbal de la Cámara y Murga en 1634, quien dejó constancia del fervor creciente por aquella figura surgida, según la tradición, en un árbol.

La Virgen del Pino, ante la Basílica de Teror, a la espera de la Romería Ofrenda. / Elena Montesdeoca

Un pino que dio sombra a una fe colectiva

La historia, transmitida oralmente y luego recogida en documentos religiosos y populares, sostiene que la imagen de la virgen apareció en un pino gigantesco que crecía junto a la antigua ermita del municipio. “Hace aproximadamente 500 años, el árbol dio su nombre a una imagen”, recoge el archivo histórico de Teror. Y así comenzó a forjarse el símbolo que hoy define la religiosidad popular de la isla.

Mientras el pino físico desaparecía con el avance de las tierras de cultivo, la sombra de la Virgen del Pino se extendía más allá de Teror. Su culto fue creciendo tanto por razones religiosas como sociales y económicas, convirtiéndose en punto de encuentro, de promesas, de fe y también de fiesta.

Procesión de la Virgen del Pino. / LP/DLP

Una peregrinación que mezcla lo sagrado y lo popular

“El recorrido hasta Teror se hacía con música, comida y bebida, saliendo desde distintos puntos del territorio insular”, explica Cabrera. Desde entonces, y hasta hoy, la bajada del Pino es mucho más que un acto de fe: es un evento colectivo donde lo espiritual y lo festivo se abrazan.

En total, la Virgen ha bajado a la capital grancanaria 52 veces, siempre en contextos especiales: sequías, epidemias, catástrofes o celebraciones importantes. Pero, sobre todo, ha estado presente en los corazones de quienes, año tras año, caminan hacia Teror buscando una promesa, un agradecimiento o simplemente la emoción de formar parte de algo ancestral.

Luis Cabrera lo resume con precisión: “Muchos de ustedes irán caminando hasta Teror, como se lleva haciendo desde el siglo XVII”. Y en esa frase se condensa toda la dimensión histórica y emocional de esta fecha, no se trata solo de una festividad, sino de un ritual de pertenencia colectiva.

Porque el 8 de septiembre no es solo el Día del Pino. Es el día en que la historia de Gran Canaria se recuerda a través de los pasos de su gente, cuando los caminos de asfalto y tierra se llenan de devoción, música y familia. Es el eco de una promesa que no ha dejado de renovarse desde hace más de cuatro siglos.