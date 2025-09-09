El proyecto de tres jóvenes grancanarias que impulsa la igualdad en las zonas rurales de Gran Canaria

La asociación Almogarén surgió en agosto de 2019 con un objetivo claro: luchar contra las desigualdades y las barreras que limitan a las mujeres. El camino, hace seis años, lo empezaron a trazar tres mujeres tras cursar la formación de Promotora de Igualdad que ofrece el Servicio Canario de Empleo. Crear un espacio de encuentro fue la semilla que germinó el proyecto y que, además, da nombre a la entidad: Almogarén, palabra de origen guanche, significa reunirse y coordinarse. Dos valores que difunde la asociación, tal y como explica la tesorera, Rosalinda Romero, que fue una de las mujeres que dio vida a la entidad.

A través de talleres, charlas y formaciones, Almogarén realiza una labor que pone el foco en romper “todos esos estereotipos y roles que discriminan a la mujer y no permiten su avance”, cuenta Isabella Arteaga, una de las jóvenes que forma parte de la asociación. A ella se suman Ana Galván y Vaitiare Matos. Las tres trabajan por un mundo en el que “todas las personas estén representadas, lejos de la invisibilización”.

En el marco de Almogarén, nació el proyecto OFIJI, que lleva a las zonas rurales de Gran Canaria “las herramientas necesarias para luchar en favor de la igualdad”. Algo que, según explican Isabella Arteaga, Ana Galván y Vaitiare Matos, es fundamental en los pueblos grancanarios que se encuentran más alejados del núcleo urbano. “En ocasiones, el aislamiento los aparta de muchas realidades y es necesario trasladarles otros puntos de vista. En las ciudades ya hay muchos proyectos, pero, ¿quién piensa en las escuelas rurales?”, aseveran y añaden “nosotras sí que pensamos en ellas”.

Lugares como Valleseco, TejedaArtenaraLa AldeaGuía o Moya se han beneficiado de una iniciativa cuya base son menores de entre 11 y 18 años –aunque se trabaja con personas de todas las edades–: “En zonas rurales las niñas suelen tener un abandono escolar más temprano. Sin embargo, en los municipios más aislados las ideas se absorben con mucha rapidez”, afirman.

En este contexto, surgen múltiples dificultades que desde Almogarén también se han propuesto enfrentar. “Hay un mayor uso de los móviles, más pantallas y hasta la música que escuchas influye en lo que piensas”, defienden. Así, se fomenta “una visión desigualitaria” porque es lo que se consume “día tras día”. El reto es mayúsculo, pues crear un pensamiento crítico, aseveran, “lleva un trabajo de análisis complicado”. Por ello, “hay que hablar de igualdad y es muy importante no dejar de hacerlo”.

Pese a los retos, el proyecto de sensibilización en igualdad ha logrado una gran acogida tanto en centros educativos como en otros espacios de atención como los centros de acogida a menores migrantes no acompañados. Según el equipo coordinador, la respuesta por parte de los colegios ha sido “súper receptiva”. La mayoría de los centros educativos han mostrado disposición a integrar las actividades, especialmente aquellas vinculadas a la educación física y al trabajo en equipo. Aunque la organización y coordinación a veces resultan complejas debido a la carga curricular, la apertura de los centros ha permitido avanzar en la implementación de dinámicas participativas.

Además, el proyecto se ha extendido a un centro de menores no acompañados en colaboración con la entidad ASPROINFA, donde se llevaron a cabo tres actividades distintas con jóvenes marroquíes y senegaleses. La experiencia obligó a adaptar materiales por la barrera idiomática, pero resultó ser, en palabras del equipo, “una oportunidad de oro para trabajar la igualdad desde la inclusión”.

Pese a los prejuicios iniciales, los jóvenes respondieron “de manera positiva”, mostrando interés en las dinámicas. A través de actividades prácticas, los participantes pudieron expresar qué significa la igualdad para ellos, dejando mensajes como “igualdad es amor” o “igualdad es honestidad”.

En estos meses de trabajo, el proyecto ha alcanzado a 177 niños, niñas y adolescentes en 10 municipios rurales, con la previsión de superar los 200 participantes al finalizar las actividades en Tejeda y Artenara. En lo que respecta al futuro de la iniciativa, “dependerá de la consecución de nuevas fuentes de financiación”. No obstante, sus responsables destacan el avance en políticas y normativas en materia de igualdad, lo que abre la puerta a una mayor consolidación de este tipo de programas.