Más de 50 guardias civiles velarán por la seguridad de El Charco 2025 en La Aldea de San Nicolás

Con motivo de la celebración de una de las fiestas populares más multitudinarias y arraigadas de Canarias, la Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad en La Aldea de San Nicolás para garantizar el buen desarrollo de las Fiestas Patronales en honor a San Nicolás, especialmente durante el evento principal: la Tradicional Suelta de la Rica Lisa, conocida popularmente como El Charco 2025.

El dispositivo, coordinado por la Comandancia de Las Palmas, se desarrolla los días previos y durante el 11 de septiembre, cuando se espera la asistencia de unas 15.000 personas a esta emblemática celebración.

Un despliegue multidisciplinar para una fiesta multitudinaria

El operativo contará con más de medio centenar de efectivos especializados en distintas áreas de intervención. La Guardia Civil busca, como cada año, garantizar un entorno seguro, libre de incidentes y con una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

Entre las unidades movilizadas destacan:

Seguridad ciudadana

Agentes de la USECIC y de las unidades de Santa María de Guía se encargarán del mantenimiento del orden público en las zonas de mayor concentración. Su labor incluirá la incautación de objetos peligrosos, como envases de vidrio, armas blancas o pirotecnia no autorizada.

Subsector de Tráfico

Responsables de garantizar la fluidez del tráfico rodado, evitando atascos y facilitando el acceso a servicios de emergencia.

Servicio Aéreo

Con el apoyo de la Unidad Aérea (UA), se realizará una vigilancia aérea para anticipar riesgos y apoyar a las unidades en tierra en la gestión de multitudes.

SEPRONA

Esta unidad se centrará en la prevención de incendios forestales y el control del uso de materiales pirotécnicos, velando por el cumplimiento de las normativas medioambientales y de seguridad.

Equipo PEGASO

Especializados en el control del espacio aéreo con drones, estos agentes supervisarán el uso de aeronaves no tripuladas, detectando posibles vuelos ilegales o peligrosos para la integridad del evento.

Servicio Marítimo

Encargado de la vigilancia y control de las zonas del Muelle y Playa de San Nicolás, para prevenir incidentes en áreas costeras frecuentadas durante la festividad.

Centro de mando y atención ciudadana durante las fiestas

La coordinación general del operativo se centraliza en el Puesto Principal de la Guardia Civil de La Aldea de San Nicolás, desde donde se ha habilitado un Centro de Mando que trabajará en estrecha colaboración con:

Policía Local

Cuerpo General de la Policía Canaria

Servicios de emergencia y sanitarios

Además, se dispondrá de una oficina permanente de atención al ciudadano y para la instrucción de diligencias, activa durante toda la celebración. Ante cualquier incidencia, la Guardia Civil recuerda que se puede contactar directamente a través del número 062.