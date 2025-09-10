Batida vecinal para encontrar a Ángel F. P., desaparecido desde el jueves en Telde

Desde hace casi una semana, la familia de Ángel F. P., un hombre de 42 años desaparecido en el municipio grancanario de Telde, vive una angustia que no cesa. La última vez que fue visto fue el pasado jueves, 3 de septiembre, y desde entonces, el tiempo corre en su contra.

En un intento desesperado por localizarlo, sus allegados han convocado una batida vecinal para la tarde de este miércoles, movilizando a vecinos y voluntarios para recorrer las medianías del municipio en busca de cualquier pista.

La cita: miércoles a las 17:00 horas en Lomo Pollo

El punto de encuentro será el campo de tiro de Lomo Pollo, donde se reunirán a partir de las 17:00 horas familiares, amigos, vecinos y todas las personas dispuestas a colaborar en la búsqueda.

La iniciativa ha sido promovida a través de mensajes compartidos por redes sociales y grupos de mensajería. Uno de los allegados explica: «La familia está desesperada. Mañana miércoles por la tarde vamos a hacer una batida por las medianías de Telde para buscar al hermano de mi cuñada».

De 42 años de edad, mide 1,91 metros de altura. Es de complexión fuerte, tiene el pelo canoso, los ojos de color verde. Vestía un pantalón caqui y sudadera negra.

Para facilitar la colaboración ciudadana SOS Desaparecidos y la Delegación de Gobierno en Canarias han dispuesto, respectivamente, ambos números de teléfono: 868286726 | 609486305.