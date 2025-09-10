El desahucio de la familia de Ingenio con seis hijos ha sido aplazado

La abogada de la familia, Isabel Saavedra, asegura que Moisés Macías, el padre de los niños acudió ayer al juzgado, donde le aseguraron “verbalmente” que el desahucio que estaba previsto para este jueves 11 de septiembre ha sido aplazado.

Todavía se desconoce el fundamento jurídico, ya que la abogada de la plataforma Derecho al Techo aún no ha sido notificada con el documento, pero espera recibirlo mañana.

Esta pareja llevaba 14 años pagando su casa. Sin embargo, tras la pandemia de la Covid-19, la madre de la familia se quedó sin trabajo, lo que provocó que no pudieran hacer frente a todos los gastos que conlleva mantener una familia numerosa. Ahora el fondo Promontoria Yellowstone ha adquirido la deuda hipotecaria que había contraído. “Decidimos dejar de pagar la hipoteca porque primero están mis hijos”, asegura Moisés.

Este padre de familia renunció a su incapacidad absoluta para pasar a tener una incapacidad total (por la que cobra 600 euros) que le permite trabajar para la empresa en la que ya lleva cinco años y de la que recibe un salario mensual de 1.200 euros. Sin embargo, aun teniendo una pensión y una nómina, el dinero no resulta suficiente para hacer frente de manera simultánea a la deuda de su hogar y la manutención familiar.

Desde junio, cuando se notificó el desahucio, la familia ha tratado de arreglar la situación. Han buscado alquileres en la isla, pero solo se han encontrado con ofertas “súper abusivas”. También se han puesto en contacto con el fondo que adquirió la deuda para llegar a un acuerdo. Sin embargo, Moisés asegura que solo le han ofrecido dos opciones: “Pagar 137.000 euros o marcharme de la vivienda”.

El Ayuntamiento de Ingenio le ha dado un bono de 120 euros para hacer la compra y desde el Gobierno de Canarias le piden un certificado de vulnerabilidad que temen que no llegará antes del jueves a las 12, para cuando está previsto el lanzamiento hipotecario.

Sí han recibido ayuda psicológica por parte de las instituciones para uno de sus mellizos, que ha sufrido ataques epilépticos tras la situación que atraviesa familia. Sin embargo, los asistentes sociales ya han advertido a los padres de la familia: “Me dijeron que si no tenía un techo me quitaban a mis hijos y me los mandaban a centros institucionales"

Ante esta situación, Moisés pide ayuda en forma de "una solución o una vivienda asequible" que puedan pagar: "Yo no quiero decir que me la regalen, sino que yo, dentro de mis capacidades, pueda pagarla, porque no quiero verme en la calle con mis seis hijos”.