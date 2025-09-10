Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fundación ”la Caixa” proporciona apoyo a más de 3.520 niños y niñas

Refuerzan un año más su compromiso con la infancia en situación de vulnerabilidad con el programa CaixaProinfancia

Este curso, CaixaProinfancia acompañará a más de 3.520 niños, niñas y adolescentes de 2.561 familias en situación de vulnerabilidad en Las Palmas de Gran Canaria, ofreciéndoles un apoyo continuado en su desarrollo educativo y personal. En el conjunto de España, el programa llegará a más de 65.000 menores de 41.000 familias.

El objetivo del programa es luchar contra la pobreza infantil proporcionando apoyo socioeducativo durante todo el curso escolar para que la infancia y la adolescencia de familias con dificultades económicas puedan avanzar en igualdad de condiciones.

Para ello, CaixaProinfancia ofrece servicios como refuerzo educativo, atención psicológica, logopedia, talleres familiares y actividades de ocio y tiempo libre, así como ayudas para cubrir necesidades básicas como la alimentación, la higiene, el equipamiento escolar o productos específicos, como gafas y audífonos.

«Queremos asegurarnos de que ningún niño o niña quede atrás por las dificultades económicas de su familia. Nuestro compromiso es que todas las familias puedan empezar el curso en igualdad de condiciones, con los recursos y el acompañamiento necesarios para su desarrollo personal y educativo. La educación es la mejor herramienta que tenemos para romper el círculo de la pobreza y construir una sociedad más justa», ha asegurado el director del programa CaixaProinfancia, Albert Rodríguez.

Este acompañamiento se realiza a través de una red de más de 400 entidades sociales de todo el país en colaboración con centros educativos y administraciones públicas, lo que permite adaptar el apoyo a las necesidades específicas de cada territorio y de cada familia.

Material escolar para empezar el curso en igualdad

En este contexto y con motivo de la vuelta al cole, el programa incluye también la entrega de kits de material escolar adaptados a las diferentes etapas educativas

—infantil, primaria y secundaria— con el objetivo de aliviar el gasto familiar y fomentar la motivación de los menores en su regreso a las aulas. Cada lote incluye una mochila y el material básico correspondiente a cada edad.

Romper el ciclo de la pobreza mediante la educación

En España, 1 de cada 3 niños y niñas está en riesgo de pobreza o exclusión social. CaixaProinfancia trabaja desde hace 17 años para romper el círculo de la pobreza heredada y promover el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia en contextos desfavorecidos.

El programa pretende reforzar las competencias escolares, mejorar la autoestima, potenciar la autonomía en el aprendizaje y contribuir a la inclusión social de los niños, niñas y jóvenes que más lo necesitan. Todo ello, con un objetivo común: fomentar la igualdad de oportunidades entre quienes parten de una situación más vulnerable.

