El Matadero de Gran Canaria se moderniza y ya podría cubrir las necesidades de todo el Archipiélago

El Matadero Insular de Gran Canaria continúa su crecimiento con inversiones para mejorar el recinto, por valor de 1,45 millones de euros, y con la aprobación de un nuevo convenio colectivo que permitirá internalizar tareas y ahorrar unos 600.000 euros en la gestión de los residuos, pues los restos animales que no se utilizan en alimentación entran en un circuito de economía circular para ser aprovechados en producción de energía, farmacia o cosmética. Tras la última ampliación, incluso está preparado para prestar el servicio de sacrificio y suministro de carne de todo el Archipiélago si el resto de islas tuviera dificultades sanitarias o normativas.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, recorrió este miércoles las instalaciones para conocer las obras realizadas en los últimos meses y firmó el convenio con el personal de la entidad, que tiene una plantilla de 54 trabajadores. “Es la primera vez que se hace y se va a convertir en un marco de referencia para el conjunto de mataderos del Estado español, pues veníamos de una empresa privada que se hizo pública y ha habido que readaptarlo durante todo ese tiempo a esa realidad de lo público”, explicó.

Convenio colectivo

El nuevo convenio, subrayó, garantiza la consolidación en sus puestos de cada uno de los trabajadores y las tareas que realizan de manera especializada. Tras la aprobación en el Consejo de Administración de Mataderos, el acuerdo firmado con el personal se llevará al Consejo de Gobierno del Cabildo del próximo lunes.

Visita de los representantes del Cabildo al Matadero Insular / David Delfour

El presidente declaró que la visita a las obras tiene como objetivo “presentar a la sociedad grancanaria un servicio público esencial, que se pudo ver en su mayor dimensión durante la pandemia, cuando no hubo desabastecimiento de producto local porque el personal lo dio todo y estuvo las 24 horas del día a pesar de las circunstancias para que no faltara suministro de carne fresca del país”.

El Matadero Insular, subrayó Morales, profundiza además en la soberanía alimentaria. “Es clave prestar ese servicio a los ganaderos a las ganaderas de la isla, y después los servicios de venta a las carnicerías de cada municipio y las grandes superficies para que no falte nunca la producción de carne local en Gran Canaria”, recalcó.

Tanto Morales como el consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo, y el gerente de la empresa pública, Agustín González, resaltaron que el Matadero grancanario es referencia en España y en Europa por la gran diversidad de animales que puede sacrificar y por la variedad de artículos alimenticios que suministra al mercado, con una producción de más de 3,5 millones de kilos de carne al año.

Además, es puntero en Europa al incorporar una planta anexa para el tratamiento de las partes de los animales que no sirven para la alimentación humana, como pieles, vísceras o huesos, que se congelan y se envían a Península para aprovechamiento farmacológico o incineración.

Carnero amaestrado

Una parte de la visita contó con el acompañamiento de Carmelo, un carnero amaestrado como mascota para acompañar al resto de animales hacia su destino. Como si se tratara de un perro de pastoreo, responde con prontitud a las indicaciones de Antonio Rodríguez, coordinador de la planta, y él mismo abre y cierra la caseta en la que vive.

Según detalló el gobierno insular, la modernización acometida en el último año y medio incluye las mejoras en baños y vestuarios, la instalación de aire acondicionado en oficinas, la reforma de cuadras caprinas y ovinas, la rehabilitación de la carretera de acceso a las instalaciones, el asfaltado y señalización en zonas de tránsito y aparcamientos, la actualización de la flota de transporte para la expedición de productos cárnicos o el control de videovigilancia para garantizar el bienestar animal, otro aspecto donde también es una instalación puntera.

Además, se ha incorporado un vehículo de urgencia para recogida de animales sacrificados en explotaciones, un depósito de agua de 800.000 litros con planta de tratamiento que permitiría hasta un mes de autonomía en caso de necesidad, o las cubiertas de las naves con refuerzo estructural para permitir la instalación de las futuras placas fotovoltaicas.

La apuesta del Matadero por la sostenibilidad cristaliza en la citada planta fotovoltaica, que reducirá la factura de 200.000 euros anuales a unos 40.000, además de la obtención de beneficios con el excedente eléctrico y el ahorro de casi 480 toneladas de C02 al año. También en el túnel de lavado con sistema de reutilización de agua, el condensador térmico para aprovechamiento energético de cámaras de frío o la reducción de costes operativos en la gestión de residuos orgánicos hasta en un 200% respecto a modelos tradicionales.

Igualmente, el Matadero Insular se ha consolidado como una plataforma educativa y laboral a través de cursos de formación cárnica profesional, la formación continua para grandes superficies y carnicerías, la colaboración con escuelas de cocina, las prácticas universitarias para el grado de Veterinaria, al margen de la participación en ferias, en la Feria Insular de Ganado, Gran Canaria Me Gusta, las más de 3.000 degustaciones gratuitas y las jornadas específicas para profesionales de la restauración.