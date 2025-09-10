La ONCE da más dinero a Gran Canaria: 178.000 euros entre Vecindario y Gáldar

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 175.000 euros en cinco cupones de 35.000 euros cada uno, en Vecindario y 3.000 euros del sorteo de Mi Día, en Gáldar.

José Feliciano González, agente vendedor de la ONCE desde abril de 2005, fue el responsable de repartir la suerte con cinco cupones de 35.000 euros cada uno, del Cupón Diario de la ONCE, en la Avda. de Canarias, 51 - Vecindario.

Mª del Pino Ramos, agente vendedora de la ONCE desde febrero de 2018, repartió la suerte con 1 cupón de 3.000 euros de Mi Día, en la calle Capitán de Quesada, junto a la oficina de Correos en Gáldar. Y ya va por el segundo....

José Feliciano González Padrón / La Provincia

¿Cómo se juega al Cupón de la ONCE?

Mª Pino Ramos Báez / LA PROVINCIA

La ONCE recuerda que sus sorteos forman parte de una lotería social y segura, comprometida con el juego responsable. La organización prohíbe la venta a menores y el juego a crédito, y emplea sistemas internacionales de control avalados por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Además, los cupones no solo se adquieren a través de más de 20.700 vendedores autorizados, sino también en la web oficial www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores.

Más allá de las cifras, estos sorteos extraordinarios representan una oportunidad para muchas familias. Ya sea en una ciudad peninsular o en un municipio canario como La Orotava o Arrecife, un cupón puede ser el comienzo de un cambio significativo.

Además, estos premios refuerzan la importancia del trabajo de los vendedores y vendedoras de la ONCE, quienes no solo ofrecen suerte, sino también un modelo de inclusión laboral que genera impacto social.