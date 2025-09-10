La Rama dispara la alegría aldeana

Como cada 9 de septiembre, víspera de la festividad de San Nicolás de Tolentino, muchos aldeanos apuraron las labores en las fincas agrícolas para almorzar con familiares y amigos a tiempo de llegar después, antes de las cinco de la tarde, al almacén de Los Picos.

Desde allí, tras el lanzamiento del volador que también dispara cada año la alegría de la población aldeana, varios miles de residentes y visitantes iniciaron el baile tras la Banda de Agaete y la Charanga La Aldea. Y no pararon de danzar y saltar hasta llegar a la plaza de Barranquillo Hondo, ya bien entrada la noche y con los cuerpos ya bien preparados para seguir la fiesta en la verbena y en los bochinches repartidos por el casco urbano.

La masiva participación en La Rama aldeana «anticipa la mayor explosión de júbilo popular que tendrá lugar este jueves 11 de septiembre con la Fiesta del Charco», según informó el Ayuntamiento.

El alcalde Pedro Suárez y la concejala de Festejos, Leandra Delgado, resaltaron en una nota que el espíritu colectivo y el sentido de pertenencia de aldeanas y aldeanos es sobresaliente.

«No hay mayores ni mejores embajadores que nuestros propios vecinos y esta actitud, esta forma de compartir nuestra idiosincrasia, se contagia a toda la isla de Gran Canaria», apuntaron.

La Aldea, que estas semanas vive con intensidad una amplia programación para celebrar las Fiestas del Charco 2025, también ha dedicado parte de su actividad a resaltar el valor y el papel del sector primario en la historia del municipio y de la isla con una Feria de Ganado con más de 200 animales que ha resultado un éxito de convocatoria y participación.

Desde las diez de la mañana, cientos de personas pudieron conocer de primera mano ejemplares, ganaderías, productos agroganaderos, técnicas y oficios del sector establecidos en la avenida principal del municipio, en un especial recuerdo y como homenaje a pastores y pastoras del municipio, que colaboran activamente con su quehacer en los montes grancanarios en la prevención de incendios. Además, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía del Sector Primario, otorgó premios por un valor total de 5.000 euros en diferentes premios a los mejores ejemplares de ganado caprino, ovino, bovino, equino y asnal, entre otros.

Este miércoles se celebra la festividad de San Nicolás de Tolentino, con la eucaristía y la procesión por la mañana y la romería por la tarde, con el desfile de carretas de cada barrio alrededor de la iglesia. Tras otra larga noche de conciertos y verbena se dará paso el jueves a la pesca de la lisa en El Charco, cuando ya se desborda la alegría.