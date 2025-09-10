Salvar vidas merece ser celebrado

El Centro Espacial de Canarias (Inta), antigua Estación Espacial de Maspalomas se sumó ayer a la celebración del primer Día Mundial de Búsqueda y Salvamento del Programa Internacional Cospas-Sarsat, un complejo sistema de comunicación que capta alertas de radiobalizas de emergencia mediante satélites, dando así apoyo a las operaciones de Búsqueda y Salvamento (SAR) en cualquier parte del mundo, especialmente en situaciones de emergencia marítimas, aéreas o terrestres.

Autoridades militares y civiles quisieron estar presentes en esta primera conmemoración en el Centro de Control de Misión del Programa Compas (Sistema Espacial para la Búsqueda de Buques en Peligro, en ruso)- Sarsat (Búsqueda y Salvamento por Satélite, en inglés), que tiene su sede en el Inta de Maspalomas, que depende del Ministerio de Defensa.

10 de septiembre, fecha clave

La organización de Cospas-Sarsat instó a todos los centros de Control de Misión (MCC) del mundo a rendir homenaje y reconocer en ese primer día internacional la labor de los profesionales de dichos centros, que trabajan 24 horas al día los 365 días del año, y que centran su labor en salvar vidas diariamente. La elección del día 10 de septiembre para la celebración del día mundial de este programa se debe al primer rescate atribuido al sistema Compas-Sarsat, basado en una señal de auxilio recibida por satélite en 1982 en la Columbia Británica, en Canadá. Ese hecho marcó un hito fundamental al confirmar y validar la eficacia operativa de este sistema. Desde entonces, se estima que cada año este sistema de coordinación internacional salva más de 3.000 vidas, gracias a las alertas emitidas por las radiobalizas y captadas por satélites.

El teniente coronel Álvaro Martínez-Villalobos, director de la estación espacial de Maspalomas, hizo de maestro de ceremonias del acto oficial. Por su parte, Emilia Melián, jefe del Centro de Control de la Misión del programa Cospas-‑Sarsat en España (Spmcc), explicó a las personas presentes todos los datos y el funcionamiento de este sistema. Melián, que, lleva al frente del cargo 25 años, detalló que el centro ubicado en Gran Canaria da servicio directo a todo el territorio nacional, marítimo y terrestre, así como a 20 países de la costa occidental africana.

Cospas-Sarsat es un complejo sistema de comunicación que capta alertas de radiobalizas de emergencias por satélite que apoya a las operaciones de Búsqueda y Salvamento (SAR) en todo el mundo

Además de esto, el centro de Maspalomas actúa como coordinador de la Región de Distribución de Datos Central Sur (Scddr), una de las seis regiones en que se divide el globo terrestre para la operación del sistema Compas-Sarsat. Esta región abarca principalmente el noroeste y centro de África y toda la Península Arábiga. «Debido a esa responsabilidad, España, a través del Centro Espacial de Canarias, tiene un papel de gran relevancia dentro del sistema global.

Según datos del Inta, desde el inicio de su actividad, en 1993, se estima que el Spanish Mission Control Service (Spmcc) de Maspalomas ha contribuido directamente, como la única o principal fuente de información, al salvamento de 1.587 personas en 515 operaciones de Búsqueda y Salvamento dentro de su área de responsabilidad Cospas-Sarsat. A esto se le suma que indirectamente se ha colaborado en el rescate de miles de personas a nivel mundial, estimándose que esta cifra supera las 15.000 vidas. En su conjunto, el programa internacional ha proporcionado asistencia al salvamento de cerca de 70.000 personas en unas 20.000 operaciones de rescate en todo el mundo.