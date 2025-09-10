Así sorprendieron en Gran Canaria: dos jinetes en plena carretera rumbo a Teror

El sol caía sobre la GC-21, y con él avanzaban cientos de peregrinos a pie rumbo a Teror. Era el sábado 6 de septiembre, víspera del Día del Pino, y como cada año, la carretera se llenaba de pasos, promesas y oraciones. Pero esta vez hubo algo diferente: entre los caminantes, dos figuras a caballo bajaban en paralelo por la calzada, en sentido contrario al flujo de devoción.

La imagen desconcertó a muchos, ya que no era una estampa común. El periodista y divulgador de seguridad vial Bernardo Hernández fue uno de los primeros en señalarla y analizarla. “Esta imagen sorprendió a muchos de los peregrinos que caminaban hacia Teror”, explicó en sus redes, junto a la instantánea de los jinetes en plena vía.

¿Es legal montar a caballo en carretera?

La respuesta es sí, pero con condiciones muy específicas. “Hay que decir que esta acción es completamente legal siempre que se cumpla una serie de normas”, puntualiza Hernández. Las normas que regulan el tránsito de animales de montura en vías públicas no son de dominio popular, pero existen y son claras.

Solo está permitido circular a caballo por vías convencionales como la GC-21 y nunca por autopistas o autovías. Además, si existiera una vía pecuaria alternativa, debería usarse esa antes que la calzada.

“El jinete debe ser mayor de 18 años y tener la capacidad de dominar al animal en todo momento”, añade Hernández. El reglamento de circulación también exige que el caballo se conduzca por el arcén derecho, y solo en caso de necesidad podrá utilizarse el borde de la calzada, siempre pegado a la derecha.

Es cierto que dos jinetes pueden ir en paralelo, pero únicamente en tramos rectos. En las curvas, por el contrario, deben ir en fila. Este matiz es clave para entender la polémica de la imagen compartida.

Caballos salvajes / Agencias

¿Hubo infracción en este caso?

Según Bernardo Hernández, todo depende de los detalles. “Quedaría a criterio de los agentes considerar si ya era momento de llevar las luces, o si el trazado de las curvas tiene la suficiente entidad como para ir en fila y no en paralelo”, aclara.

La ley exige que en condiciones de baja visibilidad o de noche, los caballos porten luces: blancas o amarillas delante y rojas detrás. Aunque la imagen fue tomada al atardecer, y no de noche cerrada, podría considerarse zona de visibilidad reducida. También se recomienda el uso de material reflectante, aunque no es obligatorio.

Este tipo de valoraciones quedan en manos de los agentes de Tráfico, que tienen la última palabra a la hora de determinar si hubo incumplimiento. Lo que está claro es que no todos los conductores y peregrinos conocían la legalidad del gesto, y eso generó inquietud.

Señales de tráfico vía para animales de montura / Galope Digital

La letra pequeña del Reglamento

Más allá del debate puntual, conviene recordar otras disposiciones poco conocidas. Por ejemplo, los animales no pueden cruzar cualquier punto de la vía, solo los pasos autorizados o lugares con las condiciones mínimas de seguridad. También están prohibidas las señales de entrada a animales de montura (señal R-117) o de circulación obligatoria para jinetes (R-409), que deben respetarse como cualquier otra.

Además, la ley contempla sanciones para jinetes que conduzcan bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes, aunque no se les aplica el mismo baremo que a los conductores de vehículos a motor. También está prohibido dejar animales sin custodia en las inmediaciones de las vías si existe riesgo de que las invadan.

La aparición de los caballos en la carretera ha reabierto el debate sobre el uso compartido de las vías, especialmente en fechas señaladas. Bernardo Hernández lo tiene claro: la ley lo permite, pero no basta con saberse la norma hay que aplicarla con sentido común. Y recordar que todos, caminantes, jinetes y conductores, compartimos la misma responsabilidad: proteger la vida.