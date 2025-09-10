Televisión Canaria retransmitirá en directo la bajada del Santo Cristo de Telde

Radio Televisión Canaria retransmitirá, por tercer año consecutivo, la tradicional bajada del Santo Cristo de Telde. Lo hará desde el epicentro del acto religioso, la Basílica Menor de San Juan Bautista, templo que custodia la venerada imagen. La cadena regional hará posible la emisión este viernes 12 de septiembre, que dará comienzo pocos minutos antes de las 19.00 horas, momento en el que empieza la celebración de la santa misa. Como cada año, al filo de las 20.00 horas se iniciará el descenso de la imagen.

Una vez más, el acuerdo se realiza a petición del gobierno municipal, a instancias de su alcalde, Juan Antonio Peña, que ha trasladado a la dirección de RTVC la necesidad de proyectar para todo el mundo uno de los actos más populares que se celebran en Telde y que cuenta con una importante devoción en la Isla.

En 2023 y 2024, Peña ya logró el hito de retransmitir el acto en directo por parte de la cadena regional. El primer edil de la ciudad considera que "fue todo un éxito y la audiencia que hubo así lo avala". Añade que de esta manera se consigue que muchos canarios y teldenses fuera de estas fronteras puedan seguir el acontecimiento". Cabe destacar que RTVC, además de su señal televisiva, emite a través de otros medios digitales, accesibles en todo el mundo.