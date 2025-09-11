La Aldea revive la emoción de los reencuentros en la fiesta del Charco

Niños, tíos, abuelos, primos y hermanos volvieron a abrazarse este jueves en la tradicional fiesta del Charco, en La Aldea de San Nicolás. Como cada 11 de septiembre, el municipio grancanario se convirtió en un punto de reencuentro y unión familiar. Las calles y la playa se llenaron de alegría, recuerdos y arraigo, con un ambiente festivo en el que participaron cerca de 8.000 personas.

En cada rincón de la playa, era común ver a un abuelo contando anécdotas a su nieto, un tío abrazando a su sobrino o a varios primos jugando juntos. Una vez más, los aldeanos se reencontraron tras meses —incluso un año— para compartir esta celebración profundamente arraigada en la identidad local. El Charco estaba de vuelta.

Fiesta del Charco 2025 / José Carlos Guerra

Entre los asistentes se encontraba José Montesdeoca, vecino de La Aldea, de 60 años, quien ha vivido la fiesta en todas las circunstancias: con sol, lluvia, recién operado o incluso con molestias de salud. “A El Charco solo falté los años de pandemia, y porque no me quedó otra”, afirmó. Este año, lo acompañaron unas 40 personas, entre familiares y amigos. “Nací aquí, crecí aquí y moriré aquí también”, expresó con emoción. Cada vez que viaja a la capital para ver a su hijo o realizar gestiones, desea regresar cuanto antes. “Cuando voy en el coche y veo mi pueblo entre las curvas, es cuando mejor me siento”, confesó.

Montesdeoca madrugó para coger una mesa en el parque Rubén Díaz a las 07:00 horas. “Somos muchísimos, y además hemos traído una paellera para todos”, contó. “Este es el único día del año en el que se reúne toda la familia”, añadió. Para él y muchos aldeanos, es esencial que la Bajada de la Rama, la Romería y El Charco se celebren casi al mismo tiempo, ya que eso permite que los familiares que vienen de fuera aprovechen mejor su estancia.

Con ropa en El Charco

Aunque lo más cómodo para la celebración es acudir en bañador, Montesdeoca defiende la tradición auténtica: “Nos tenemos que tirar al agua con la ropa puesta, y ahí tengo yo mi terno para luego cambiarme”. Tras una operación que le impidió lanzarse los últimos años, este jueves vivió el momento con emoción: “Este año me tiro de cabeza, que eso significa salud. Si vienes a El Charco y no te tiras, es como irte de fiesta y no beberte una cerveza”, bromeó entre risas.

La Aldea de San Nicolás revive la tradicional fiesta del Charco / La Provincia

A pocos metros, sentado en una silla de playa, Ramón Morales observaba el ambiente. Natural del municipio, lleva 50 años residiendo en Tenerife, adonde se trasladó por trabajo y donde formó su familia. “Allá tengo a mis hijos, nietos y un bisnieto”, explicó. Cada septiembre regresa a La Aldea para reencontrarse con sus hermanos y revivir la fiesta de su infancia. “Llegué el 29 de agosto y me voy el próximo lunes”, comentó. Como Montesdeoca, también tiene esta fecha marcada en el calendario. “Esta es mi tierra y volveré siempre que pueda”, aseguró.

Las viviendas de la zona permanecían abiertas de par en par, y desde la calle se oían conversaciones y risas familiares. En la fachada de su casa, Andrés Reyes majaba ajos con perejil y aceite para preparar unas lapas. “Van a estar de escándalo”, dijo. Aunque no sabía cuántas personas pasarían por su hogar durante el día, eso no le preocupaba. “Aquí siempre está la puerta abierta; va entrando y saliendo gente a comer algo o a tomarse unas cervezas”, afirmó. Para él, la hospitalidad es el verdadero espíritu de El Charco.