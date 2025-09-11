Así es como esta croqueta canaria convierte la morcilla dulce en adicción

En Moya, donde las recetas se heredan de generación en generación, hay un lugar donde septiembre no significa rutina, sino reinvención e innovación. Una cocina encendida, un fogón que no descansa y dos personas Iraya Rodríguez y Samuel García que han convertido la nostalgia en arte culinario.

Allí, en el corazón de este pueblo del norte de Gran Canaria, La Croquetería de Moya lanza su última creación: croquetas de morcilla dulce. Esa que huele a domingos familiares, a tardeos improvisados y a meriendas de infancia. Ese sabor que muchos solicitaban desde hace tiempo en redes sociales. Ahora, se materializa en forma de croqueta, se presenta con una capa crujiente y un interior suave, cremoso y aromático.

“Una mezcla perfecta entre el sabor tradicional de la morcilla dulce y la cremosidad de nuestras croquetas hechas con amor”, afirman sus creadores. Y es que, más que un sabor nuevo, se trata de una emoción conocida, que ahora se muerde caliente y dorada.

Cuando la novedad sabe a hogar

En un local donde cada semana se fríen más de 20.000 croquetas, la innovación no es una estrategia, sino una manera de honrar la tradición sin dejar que se apague. Desde 2017, La Croquetería de Moya ha sido una fábrica de sabores, donde conviven clásicos como el rulo de queso con cebolla caramelizada con creaciones que sorprenden al paladar más curioso, como la croqueta de cochinillo con salsa de manzana.

Y ahora, septiembre llega con una estrella nueva en la carta. El primer bocado confirma lo que muchos sospechaban: esto no es solo una croqueta. Es una receta que condensa historia, picardía y dulzura. Uno de los primeros clientes la describía así: “El sabor es muy dulce. Un poco crujiente por fuera, como se esperaba. Picante por la carne y también dulce”.

Más que una croqueta

Pero las croquetas de morcilla dulce no han venido solas. El mes trae otras propuestas que prometen enamorar:

Ropa vieja de pollo , una revisión más ligera del clásico canario.

, una revisión más ligera del clásico canario. Gordon blue de pollo , crujiente, jugoso y perfecto para quienes buscan algo más contundente.

, crujiente, jugoso y perfecto para quienes buscan algo más contundente. Delicias de pollo en salsa barbacoa, para amantes del contraste entre lo ahumado y lo tierno.

Todo sin dejar atrás una carta con más de 28 variedades y opciones para todos los gustos: almogrote, langostinos al ajillo, espinacas con queso azul, secreto con miel…

Un menú que se adapta a ti

La Croquetería no es solo para llevar. También es para elegir, combinar, compartir. Su menú permite:

Escoger 6 o 12 croquetas de cualquier sabor.

de cualquier sabor. Acompañarlas con papas con majado canario, papas con cheddar y bacon, o las irresistibles papas pompón con mayonesa kimchi o salsa BBQ.

con majado canario, papas con cheddar y bacon, o las irresistibles papas pompón con mayonesa kimchi o salsa BBQ. Y por supuesto, sumar una bebida para completar la experiencia.

para completar la experiencia. Todo por 9,95 euros (menú de 6 unidades) o 17,90 euros (12 unidades).

Una croqueta, una historia

Iraya y Samuel saben que no venden solo croquetas porque venden pedacitos de identidad, recuerdos encapsulados en pan rallado. En La Croquetería de Moya, cada nueva receta tiene una razón, una raíz. Y esta vez, la morcilla dulce ha encontrado su forma más crujiente, su versión más adictiva.

“Ven a probarlas y descubre por qué serán tu nuevo vicio favorito”, invitan. El local abre de miércoles a domingos, de 10:00 a 16:00 horas. Los lunes y martes permanece cerrado. Se puede realizar pedidos a través del siguiente número de teléfono: 928 177 328. Puedes encontrar más información en sus redes sociales.