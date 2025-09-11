Las Lustrales de Tejeda reúne tras una década 14 imágenes religiosas

Tejeda celebra este sábado uno de los actos principales de la única celebración lustral que se organiza en la provincia de Las Palmas. Las Fiestas del Socorro concentrarán a 14 imágenes religiosas de los pagos de La Cumbre, que pasarán luego dos semanas en la iglesia antes de volver a sus lugares de origen, en una celebración de cumple cuatro ediciones, cuyo origen se remonta al año 2005, y que solo paró por la pandemia.

Las Lustrales es el mayor encuentro que se celebra en el municipio grancanario, según el alcalde, Francisco Perera. «Para que Tejeda siga siendo Tejeda. Para que nuestra gente siga siendo la honra de pertenecer a estas laderas y barrancos, a la sombra del Nublo y el Bentayga», reza en su programa.

Peregrinación en La Cumbre grancanaria. / LP / DLP

Su origen es relativamente reciente, ya que sería en 2005 cuando tiene lugar la primera celebración, para continuar luego cada cinco años. A excepción de 2020, que se canceló por la pandemia. Después de 10 años vuelve ahora al programa de actos de la Cumbre grancanaria. Y en su origen nace de algunos vecinos que veían con cierta envidia cómo la imagen del Pino salía de Teror hacia la capital. Pero también con el recuerdo de la visita en una ocasión de la imagen de El Socorro al barrio de La Culata.

De La Solana a Timagada

En esta edición, a la imagen se le sumarán otras 13 llegadas de distintos núcleos rurales. Este es el caso de los santos de la zona sur de El Carrizal (San José), El Toscón (Sagrado Corazón de Jesús), El Juncal (Santa Teresita), Ayacata (Virgen del Carmen), Timagada (San Juan de la Cruz), y de la parroquia de La Milagrosa en La Higuerilla, El Roque, El Espinillo, El Chorrillo y La Solana.

Así como de la zona norte. En este caso, de La Culata (Virgen de Fátima), Cuevas Caídas (Sagrada Familia), El Rincón (Sagrado Corazón de Jesús), El Majuelo (Santa Rita), Lomo de Los Santos (Virgen del Rosario), La Degollada (Inmaculada Concepción) y El Calvario (Santa Lucía).

El acto de hermanamiento tendrá lugar este sábado. A las 8 de la mañana se producirá el encuentro de los barrios del sur, comenzando desde Carrizal a La Milagrosa, para comenzar la peregrinación media hora después desde Las Moradas por la carretera GC-60, donde se van uniendo todas hasta llegar a Cruz Blanca (la gasolinera).

Imagen de la Virgen del Socorro, de Tejeda. / LP / DLP

Y, por el norte, sale del cruce de la carretera de La Culata (Culata y Cuevas Caída), y en La Erilla se unen otras como El Rincón y el barrio de El Majuelo, luego Lomo de Los Santos, Degollada y Santa Lucía. Se peregrina por la GC-60 hasta llegar también a la Cruz Blanca.

Mientras, la imagen del Socorro sale a las 10.30 horas de la iglesia por las calles Dr. Domingo Hernández Guerra, Tomás Arroyo Cardoso y Leocadio Cabrera, hasta llegar al punto neurálgico junto a la gasolinera.

A las 11 de la mañana será el encuentro real de las 14 representaciones religiosas, que harán por el casco un recorrido inverso por las citadas calles. Antes, las autoridades pronunciarán algunas palabras dirigidas a los asistentes.

La única en la provincia

A mediodía habrá una misa conjunta, antes de un almuerzo para los peregrinos en La Vaguada. A las 16.30 horas actuarán Los Gofiones, que darán paso a otros actos lúdicos y musicales en el pueblo a lo largo de la tarde y noche.

El Ayuntamiento de Tejeda espera la participación de cerca de un millar de peregrinos.

El día grande de las Lustrales será el domingo, con diversas actividades religiosas y de esparcimiento.

Las imágenes permanecerán en custodia dentro de la iglesia durante dos semanas. La vuelta sin procesión será el día 27 de septiembre.

Guagua lanzadera

El Ayuntamiento ha dispuesto una guagua lanzadera desde las 7 de la mañana de hoy para que los asistentes dejen los coches en los aparcamientos organizados, y se puedan dirigir de forma organizada y agrupada luego a los pagos en los que saldrán las comitivas.

Los peregrinos recibirán un pañuelo conmemorativo, como muestra de la participación de esta fiesta que se celebra cada cinco años.

Francisco Perera destaca que se trata de las únicas fiestas lustrales que se organizan en la provincia de Las Palmas.

Las Lustrales de Nuestra Señora del Socorro continúa en los próximos días. De hecho, la semana que viene tiene lugar la ofrenda romería por las calles del pueblo.