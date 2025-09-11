Teror
Macaco pone sus ritmos caribeños a la Fiesta del Pino
La entrega de Honores y Distinciones quedó aplazada por la previsión de lluvia
Macaco aterriza con sus ritmos latinos para cantar en la Fiesta del Pino. El músico barcelonés estará hoy jueves en Teror para ofrecer un concierto gratuito. La cita arrancará a las 21 horas y contará con la energía característica del artista, referente de la música mestiza por su fusión de ritmos urbanos, caribeños y africanos.
Daniel Carbonell ‘Macaco’ presentará durante el concierto algunos de sus temas más conocidos, como Mama tierra, Moving, y Tengo, entre otros. Artista referente del mestizaje musical, Macaco fusiona rumba, reggae y funk con un estilo inconfundible.
Mientras, el Ayuntamiento de Teror suspendió el acto de entrega de Honores y Distinciones, que estaba previsto que tuviera lugar ayer al aire libre en la Plaza del Pino. El acto fue aplazado debido a la previsión de lluvias. También quedó aplazado el concierto de Non Trubada, que iba a tener lugar tras el espectáculo musical.
Durante la celebración se iba a distinguir como Hijo Predilecto del municipio al arquitecto terorense José Miguel Rodríguez. Además recibirán el reconocimiento de Hijos Adoptivos la matrona Antonia Solanes Rosell y el sacerdote Manuel Reyes Brito.
El Simón Bolívar trae música intercontinental
Teror realizará también en el acto de Honores y Distinciones dos homenajes públicos al equipo de voluntariado de la Basílica del Pino y a la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde (Unidron).
La fiesta continuará mañana con la I Romería del Timple, que arrancará a las 20 horas desde Muro Nuevo a la Plaza de Sintes.
A su finalización se encenderán las luces del 36º Encuentro Teresa de Bolívar. En esta edición participan Hirahi Afonso, C4 Trío (Venezuela), Los Troveros de Asieta, junto a la solista Albita Rodríguez (Cuba). Será a las 21 horas en la Plaza de Sintes.
A medianoche le llegará el turno al cantante Paco Guedes.
Al día siguiente continuará el Simón Bolívar con la participación de Julia Rodríguez (Fuerteventura), Susana Baca, (Perú) y Makasi (Gran Canaria).
