De romerías a ferias del mango: así se cocina un fin de semana lleno de música y tradiciones en Gran Canaria

El segundo fin de semana de septiembre llega a Gran Canaria como una sinfonía de fiestas populares, conciertos y tradiciones que despiertan cada rincón de la isla. Los pueblos se visten de romerías, los mercados se colman de artesanía y las plazas se convierten en escenarios de música y encuentro.

Tania Pyetku, creadora de contenidos especializada en planes y escapadas, ha compartido una guía imprescindible para no perderse ninguna de las propuestas que del 12 al 14 de septiembre marcan la agenda cultural y festiva de la isla.

Desde las verbenas de San Mateo hasta la Feria del Mango en Mogán, pasando por la Romería del Pino en Teror, el fin de semana se despliega como un mosaico de tradiciones, gastronomía y alegría colectiva.

San Mateo vibra con música y tradición

El municipio abre el viernes con la San Mateo Cup de fútbol y la fiesta de las tres décadas, donde sonarán Los Salvapantallas, Los 600, Sr. Natilla y un DJ invitado. El sábado la emoción llega con la carrera de carretones, la elección del Romero y la Romera mayor y una verbena con Acuarela y Ritmo Bakano. El domingo la plaza de la Solidaridad acoge una muestra de artesanía desde la mañana.

Ingenio apuesta por tapas y fiesta

El viernes Ingenio celebra su Noche de Tapas con DJ José Segura, colchonetas, La Metralla de Julito y verbena con Nueva Impresión. El domingo destaca la actuación de Mayka Lezcano, además de actividades familiares, reparto de comida y la animada fiesta con Paco Guedes.

La Aldea de San Nicolás: charco y conciertos

Las fiestas del Charco arrancan el miércoles con baile de cuerdas y verbenas, continúan el jueves con la caminata al charco, encuentros de parrandas y humor, y culminan el sábado con los conciertos de Son Aldea, Aseres y El Último Ke Zierre en la playa, a partir de las 15:00 horas.

Mogán celebra el mar y sus frutos

El viernes y sábado el Festival La Marina tomará la playa de El Perchel en Arguineguín de 18 a 01 horas. El domingo, la playa de Mogán será escenario de la Feria del Mango y el Aguacate, con productos locales, degustaciones y música en directo.

Teror, epicentro de las fiestas del Pino

La agenda comienza el jueves con el concierto de Macaco en la plaza de Sinter. El viernes llega la romería del templo, encuentros Teresa de Bolívar y una verbena con Paco Guedes. El sábado, artesanía y una verbena llamada “Mujeres liberadas”, mientras que el domingo se vivirán los momentos más esperados: la procesión de Las Marías, fuegos artificiales y la verbena del Solajero.

Telde se enciende entre San Gregorio y la costa

La plaza de San Gregorio será el sábado escenario de actuaciones de DJ Cholo, Nacho González, Sergio Jiménez y Los 600. En Ojos de Garza, las fiestas arrancan el viernes con romería y Salsa7siete, continúan el sábado con lucha canaria, escala en hi-fi y conciertos, y concluyen el domingo con alfombras de sal, procesión y batucada. En La Garita, la programación incluye juegos tradicionales, talleres familiares, un espectáculo infantil y la Fiesta del Agua.

Valsequillo combina tradición y verbena

El viernes se dará lectura al pregón en la plaza de San Miguel y se celebrará el sorteo de carretas de la romería. El sábado habrá animación infantil, concierto de Reina de Sal y verbena con Qué Chimba. El domingo continuarán las actividades familiares y se celebrará el ValsDance en la plaza Tifariti.

Gáldar y Sardina entre romerías y verbenas

El sábado el parque Don Juan Aguiar abrirá su zona de ocio con chiringuitos y atracciones, antes de la verbena con Salsa7Siete y la romería marinera en la bahía de Sardina. El domingo será día de feria comercial, pasacalles motero, encuentro intercultural y espacios de juego y arte en la avenida de los muelles.

Tejeda honra a sus peregrinos

El viernes en la plaza de La Vaguada se celebrará el pregón con la parranda Amigos de Tejeda y verbena con Yoni y Aya. El sábado habrá procesión desde Cruz Blanca, almuerzo de peregrinos y tarde de juegos infantiles. El domingo cerrará con diana floreada, procesión y música con Serafina Suárez.

Artenara se reúne en Vega de Acusa

El sábado la eucaristía y el pregón darán paso a la verbena con el grupo Una Más. El domingo la procesión contará con la banda Aires de La Aldea y una actuación especial del verseador Yeray Rodríguez junto a invitados.

Schamann se llena de color y espuma

El barrio capitalino vivirá el viernes su pregón, concierto de Aseres y verbena. El sábado será el turno del K-Pop Party, que ocupará la plaza de Don Benito con talleres y exhibiciones, seguido de la gala romera. El domingo habrá mercadillo, fiesta de la espuma y espectáculo musical con Cremita de Coco y Acuarela.

Guía abre su campus a la música

El sábado, el aparcamiento de la Universidad Fernando Pessoa acogerá el Alumni Fest, con conciertos, DJs y foodtrucks hasta la madrugada, con entrada gratuita previa solicitud.

Arucas mezcla deporte y tradición

El Puertillo contará con escala hi-fi infantil, carrera vecinal y exposición de coches clásicos. En San Andrés se celebrará el torneo de bodyboard Molokai Challenge, y en La Goleta se sucederán pregón, música y campeonato de ajedrez.

Agüimes y Arinaga apuestan por la calle

En Agüimes, el viernes será para los más pequeños con talleres y colchonetas, el sábado con fiesta de la espuma y el domingo con baile de mayores. En Arinaga, el jueves 11 tendrá lugar la noche de pinchos en la avenida Polizón.

Cercados de Espino, juventud y tradición

El viernes habrá noche joven con Savia Nueva, Son de la Isla y DJ Alejo. El sábado la romería y la ofrenda estarán acompañadas por Kal y Canto, y el domingo cerrará con procesión y baile de solajero.

Santa Lucía late en La Orilla

El jueves se celebrará la noche del pueblo con paella popular. El viernes habrá verbena con HD Music y Los Brillantes. El sábado el protagonismo será para el torneo de Zanga, la romería y la verbena de Paco Guedes. El domingo llegará la fiesta de la espuma y actividades infantiles.

El fin de semana del 12 al 14 de septiembre será un auténtico viaje cultural por toda Gran Canaria. Como afirma Tania Pyetku, “la isla se convierte en un escenario donde cada municipio escribe su propia celebración”. Romerías, conciertos, muestras de artesanía y ferias gastronómicas convierten a este septiembre en una invitación abierta a recorrer la isla de fiesta en fiesta.