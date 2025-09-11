Telde y Turismo de Gran Canaria impulsan la Ruta de Sanmao para atraer al creciente turismo chino

El municipio grancanario refuerza su apuesta por la Ruta de Sanmao, un itinerario cultural que conecta la figura de la célebre escritora taiwanesa con los paisajes y espacios de la ciudad. El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, mantuvieron un encuentro para estudiar nuevas vías de promoción de este recurso único con el objetivo de atraer a más visitantes procedentes de China y de la comunidad china residente en Europa.

Una oportunidad única para conectar con millones de seguidores en China

La Ruta de Sanmao se ha consolidado como un producto turístico que sitúa a Gran Canaria en el mapa internacional gracias al peso cultural de la escritora. En China, Sanmao forma parte del currículo educativo y millones de personas la reconocen como autora de referencia.

Carlos Álamo subrayó que este itinerario “tiene potencial para abrir definitivamente la puerta a un mercado inmenso” y recordó que el turista chino es uno de los que más crece a nivel global, con un gasto medio estimado de 1.900 euros por viaje, según datos de Turespaña, muy por encima de la media de visitantes de la isla.

Telde y Turismo de Gran Canaria estudian vías para potenciar la Ruta de Sanmao / Ayuntamiento de Telde.

Por su parte, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destacó que la ruta “no solo es una herramienta de atracción turística, sino también un elemento clave para consolidar la imagen de Telde como ciudad cultural e internacional”.

Sanmao en Telde: del Parque de San Juan a Playa del Hombre

La visita institucional incluyó un recorrido por el Parque de San Juan, donde se encuentra el espacio dedicado a la autora, y por Playa del Hombre, lugar en el que vivió sus últimos años y donde se ubica el conocido Rincón de Sanmao.

El desarrollo de este producto turístico comenzó en 2015, tras varios intentos desde 2008 de potenciar la relación entre la isla y el mercado chino. Sin embargo, uno de los retos pendientes sigue siendo la adquisición de la casa de Sanmao, propiedad de particulares, lo que ha llevado a plantear alternativas como la creación de un centro de interpretación en un espacio cercano.

El mercado chino, en expansión en Gran Canaria

En la actualidad, la isla recibe alrededor de 35.000 visitantes chinos al año, una cifra que se encuentra en fase de despegue pero que podría crecer de forma exponencial si se refuerzan las acciones de promoción y se consolidan productos como la Ruta de Sanmao.

Desde los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Gran Canaria ha trabajado de forma activa en este mercado, generando campañas, viajes de promoción y vínculos con la Oficina Española de Turismo en Pekín (OET), que reconoció el valor estratégico de la figura de la escritora.

Gracias a este vínculo emocional y cultural, la Ruta de Sanmao se ha convertido en una herramienta única para diferenciar a Telde y a Gran Canaria como destino exclusivo para el turismo chino, un perfil de viajero con alto poder adquisitivo, interés cultural y fidelidad hacia la memoria de la autora.

La apuesta por la Ruta de Sanmao no solo pretende atraer más visitantes de China, sino también diversificar la oferta turística de Gran Canaria, abriendo la puerta a nuevos mercados y reforzando el papel de Telde como ciudad abierta al mundo.