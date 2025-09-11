El TSJC resuelve el primer litigio por la moratoria turística en Meloneras

El Gobierno de Canarias ha alcanzado un acuerdo «transacional» con los afectados por la moratoria que permite viabilizar el cumplimiento de los presupuestos del Ejecutivo regional y continuar con el desarrollo de los proyectos urbanísticos previstos. Un fallo de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que se hizo pública el martes, homologa judicialmente el acuerdo cerrado por el Gobierno canario, por medio de la consejería de Política Territoria, y la empresa Maspalomas Resort, S.L. con la parcela conocida como Meloneras 2-A, sobre la que se mantenía uno de los litigios históricos de San Bartolomé de Tirajana, vinculado a uno de los desarrollos urbanísticos más ambiciosos del sur grancanario .

El TSJC despeja las diferencias entre las partes y da por zanjado el proceso judicial que podía afectar al Plan Parcial Meloneras 2-A al que está afecta la parcela APHB-3 de 56.136 metros, ubicada entre el campo de golf, la calle Mar Blanco y la GC-500.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, dictó un auto en el que homologa el acuerdo alcanzado entre Maspalomas Resort, S.L. y la Consejería de Política Territorial.

El fallo fija en 19,37 millones de euros la indemnización por los perjuicios ocasionados por la Moratoria Turística y la congelación padecida de los derechos urbanísticos de la parcela del Plan Parcial Meloneras 2-A. El tribunal, además, ordena el archivo de las actuaciones, sin imposición de costas, en este primer litigio de Meloneras. El pasado julio , la consejería que dirige Manuel Miranda informó en contra del plan pese a tener un acuerdo transaccional pendiente de homologación judicial gracias al cual de logra salvar el histórico conflicto de la moratoria.

El auto detalla que la compensación a Lopesan asciende a 19.373.700 euros, «por lucro cesante»

El acuerdo se ha alcanzado en el marco del procedimiento de ejecución de una Sentencia firme del Tribunal Supremo que obligaba al ejecutivo autonómico a indemnizar por los perjuicios ocasionados por la Moratoria, trar cerrar las partes un acuerdo después de un largo y costoso proceso de negociación en torno a la cuantía a indemnizar y el aplazamiento en el pago, lo que permite la viabilidad presupuestaria de la Administración comprometida en caso de no haberse alcanzado el acuerdo, debido a las mil millonarias cantidades pendientes. El mismo acuerdo se ha ofrecido y ha sido aceptado por la mayoria de afectados por la Moratoria Turística, estando en algunos casos en vía de formalización, según informaron a este periódico.

El auto detalla que la compensación asciende a 19.373.700 euros, cantidad en la que se valoran los perjuicios padecidos por los más de 13 años de retraso en el desarrollo de la parcela conocida como Hotel Golf. «Por lucro cesante», sintetizaba y resumía ayer un responsables municipal de San Bartolomé de Tirajana, conocedor del litigio.

La consejería que dirige Manuel Miranda instó al Ayuntamiento a anular la modificación del plan parcial

El TSJC destaca que el acuerdo no es contrario al ordenamiento jurídico ni lesiona intereses públicos ni de terceros, y defiende, por tanto la homologación y zanja la controversia con el el archivo del proceso judicial. Aún queda, según todos los consultados, lo más importante, pero cada vez se despeja más el incierto horizonte de una zona de San Bartolomé de Tirajana sobre la que se asienta el futuro del corazón turístico de Gran Canaria.