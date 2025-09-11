La Voz Animal nace en Santa Lucía de Tirajana para el bienestar de las mascotas

La Asociación Voz Animal nace en Santa Lucía para defender en bienestar de las mascotas. La Asociación Voz Animal (A.V.A.) se presentó en el Centro de Protección Animal de Santa Lucía de Tirajana. Este nuevo colectivo está formado por personas voluntarias del municipio que ayudan a la protección de las mascotas y promueven a adopción y cuidado de los animales abandonados. El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García y el concejal de Bienestar Animal, Mario Bordón, mostraron su respaldo “a esta organización y la disposición gobierno municipal para trabajar con los ciudadanos y ciudadanas concienciados en la defensa de los animales”, informa el gabinete municipal de comunicación.

En el acto de presentación realizado este jueves en el Centro de Protección Animal del municipio el alcalde agradeció “a las personas voluntarias que se han unido para crear una asociación que nace en nuestro municipio pero quieren trabajar en toda la isla, porque colectivos como A.V.A. son muy importantes para apoyar el trabajo que llevamos haciendo hace años desde el Ayuntamiento”. El primer edil añadió que “gracias al esfuerzo de los voluntarios y voluntarias y el trabajo del personal municipal hemos logrado que el Centro de Protección Animal de Santa Lucía de Tirajana sea una referencia en el archipiélago, y hemos conseguido un dato tan importante como tener sacrificio cero desde el año 2019”.

Proteger a los seres sintientes

El concejal de Bienestar Animal Mario Bordón destacó que “ya tenemos dos asociaciones de protección animal en nuestro municipio y esperamos que se siga sumando gente, ya que necesitamos contar con ustedes para proteger a los seres sintientes, porque las mascotas no son unos objetos, en realidad son parte de nuestra familia”.

La presidenta de A.V.A. Andrea Alegre señaló que “nuestra asociación nace para colaborar con el Centro de Protección Animal, además de participar en los eventos que nos requieran para sensibilizar a la población en la defensa de los animales”. Cerca de una veintena de voluntarios y voluntarias acudieron a la presentación de la asociación con la camiseta con el lema: “Mi corazón late como el tuyo”.