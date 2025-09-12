Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un delito de mierda en la charca de Maspalomas

Un viandante se encuentra con una veintena de bolsas de basura con excrementos de perro que han sido depositados en el paseo cada cinco metros

Bolsas con excrementos en un paseo de Maspalomas

La Provincia

David Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

El último acto vandálico en Maspalomas llega con mal olor. Un viandante se ha encontrado con más de una veintena de bolsas de basuras colocadas cada cinco metros en el Paseo de la Charca con lo que se intuye en el interior excrementos de perro.

Debe tener tiempo libre y un buen protector nasal el autor de esta fechoría. Al menos 20 deposiciones han sido recogidas y consecuentemente guardadas hasta el momento de trasladarlas a un camino tan emblemático como el que colinda con la Charca de Maspalomas.

No existe ningún mensaje reivindicativo tampoco. Solo hacer el mal por hacerlo. Una agresión de mierda contra la naturaleza.

