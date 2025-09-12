Un delito de mierda en la charca de Maspalomas
Un viandante se encuentra con una veintena de bolsas de basura con excrementos de perro que han sido depositados en el paseo cada cinco metros
El último acto vandálico en Maspalomas llega con mal olor. Un viandante se ha encontrado con más de una veintena de bolsas de basuras colocadas cada cinco metros en el Paseo de la Charca con lo que se intuye en el interior excrementos de perro.
Debe tener tiempo libre y un buen protector nasal el autor de esta fechoría. Al menos 20 deposiciones han sido recogidas y consecuentemente guardadas hasta el momento de trasladarlas a un camino tan emblemático como el que colinda con la Charca de Maspalomas.
No existe ningún mensaje reivindicativo tampoco. Solo hacer el mal por hacerlo. Una agresión de mierda contra la naturaleza.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Juzgado desmiente el sobreseimiento del caso de malos tratos sobre la hija de Anabel Pantoja
- El llamativo caso del municipio de Gran Canaria que ha duplicado el precio del alquiler sin ser turístico
- Una familia de Ingenio con seis hijos pide ayuda ante un inminente desahucio: “Si no tenemos un techo nos los quitan”
- La ONCE deja 80.000 euros en Gran Canaria
- De romerías a ferias del mango: así se cocina un fin de semana lleno de música y tradiciones en Gran Canaria
- Así sorprendieron en Gran Canaria: dos jinetes en plena carretera rumbo a Teror
- Canarias urge a construir los trenes incluso con aportación de fondos propios
- Lluvias adelantadas al otoño dejan 11 litros en las medianías