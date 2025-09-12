Un delito de mierda en la charca de Maspalomas

El último acto vandálico en Maspalomas llega con mal olor. Un viandante se ha encontrado con más de una veintena de bolsas de basuras colocadas cada cinco metros en el Paseo de la Charca con lo que se intuye en el interior excrementos de perro.

Debe tener tiempo libre y un buen protector nasal el autor de esta fechoría. Al menos 20 deposiciones han sido recogidas y consecuentemente guardadas hasta el momento de trasladarlas a un camino tan emblemático como el que colinda con la Charca de Maspalomas.

No existe ningún mensaje reivindicativo tampoco. Solo hacer el mal por hacerlo. Una agresión de mierda contra la naturaleza.