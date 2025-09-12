Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere Mara Hernández Sosa, exconcejal del PSOE en San Mateo

La familia socialista de San Mateo está de luto por el fallecimiento de una mujer comprometida con los valores progresistas y la igualdad

Mara Hernández Sosa, exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Vega de San Mateo de 2007 a 2011, ha fallecido.

Los socialistas vegueros están de luto por la pérdida de una mujer comprometida con los valores progresistas y la igualdad, así como con el reto de lograr mejorar su pueblo. A esta tarea se dedicó tanto desde la primera línea como desde la retaguardia.

La familia del PSOE de San Mateo reconoce y agradece la aportación de Mara Hernández Sosa al municipio, al tiempo que traslada su pesar a familiares, amigos y compañeros del PSOE de Gran Canaria que la apreciaban.

