Muere Mara Hernández Sosa, exconcejal del PSOE en San Mateo
La familia socialista de San Mateo está de luto por el fallecimiento de una mujer comprometida con los valores progresistas y la igualdad
Mara Hernández Sosa, exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Vega de San Mateo de 2007 a 2011, ha fallecido.
Los socialistas vegueros están de luto por la pérdida de una mujer comprometida con los valores progresistas y la igualdad, así como con el reto de lograr mejorar su pueblo. A esta tarea se dedicó tanto desde la primera línea como desde la retaguardia.
La familia del PSOE de San Mateo reconoce y agradece la aportación de Mara Hernández Sosa al municipio, al tiempo que traslada su pesar a familiares, amigos y compañeros del PSOE de Gran Canaria que la apreciaban.
