De la nobleza a los negocios: historia breve del único condado de Gran Canaria

En Canarias, los títulos nobiliarios perviven como parte del patrimonio histórico: son honores civiles nacidos de mercedes reales que, con el tiempo, han quedado ligados a familias, haciendas y territorios. Su rastro ayuda a entender cómo se articularon la propiedad agraria, las obras hidráulicas, el comercio y, ya en el siglo XX, el turismo.

En Gran Canaria conviven dos dignidades históricas con nombre insular: el Condado de la Vega Grande de Guadalupe y el Marquesado de Arucas. El primero es el único condado de la isla; el segundo, un marquesado creado ya en la época contemporánea.

El Condado de la Vega Grande destaca, además, por su vínculo directo con la gran propiedad del sur, por pertenecer a una de sus familias más influyentes y por la huella que su casa dejó en la economía y el paisaje insular.

Origen del título

El Condado de la Vega Grande de Guadalupe fue creado por Carlos III el 23 de septiembre de 1777 para Fernando Bruno del Castillo Ruiz de Vergara, con vizcondado previo del Castillo, el cual era una formalidad jurídica y fiscal muy habitual desde el siglo XVIII: se creaba un vizcondado “de paso”, justo antes de elevar al nuevo conde o marqués, para cumplir requisitos y tasas de la época.

A menudo no se usaba después ni quedaba como título activo, solo servía de escalón administrativo inmediatamente anterior a la gracia principal.

Del Castillo era caballero de Calatrava, coronel y alférez mayor/regidor perpetuo de Gran Canaria, con un amplio entramado de mayorazgos familiares. Su esposa, Luisa Antonia Amoreto del Castillo, aportaba la hacienda de la Vega Grande en el sur de la isla, pieza patrimonial clave que da nombre al condado.

Emparentado con la nobleza aborigen

Diversas publicaciones genealógicas y materiales de la propia familia sostienen que la casa Del Castillo enlazó con descendientes de los Guanarteme (linaje real indígena de Gran Canaria) a través de alianzas posteriores a la conquista, de modo semejante a lo ocurrido con otras familias principales de la isla.

Esa filiación aparece en compilaciones y genealogías locales y en materiales divulgativos vinculados al propio condado, que sitúan el entronque en los siglos XVI–XVII mediante ramas interpuestas. No obstante, los documentos primarios disponibles no permiten cerrar el árbol con la misma solidez que para otras alianzas peninsulares, por lo que conviene presentarla como vínculo verosímil en la tradición genealógica, pero no como hecho historiográfico definitivamente probado.

Quiénes han llevado el título

I conde (1777–1788) – Fernando Bruno del Castillo Ruiz de Vergara. Militar y oficialidad insular; al servicio de la Corona en la segunda mitad del XVIII.

Militar y oficialidad insular; al servicio de la Corona en la segunda mitad del XVIII. II conde (1788–1800) – Francisco Javier del Castillo Ruiz de Vergara y Amoreto. Tuvo varios cargos insulares como alférez mayor y regidor isleño. Dio continuidad a la gran hacienda.

Tuvo varios cargos insulares como alférez mayor y regidor isleño. Dio continuidad a la gran hacienda. III conde (1800–1819) – Fernando del Castillo Ruiz de Vergara Bethencourt y Amoreto. Impulsó caminos y explotaciones agrícolas en propiedades del norte y sur de la isla.

Impulsó caminos y explotaciones agrícolas en propiedades del norte y sur de la isla. IV conde (1826–1870) – Agustín del Castillo Ruiz de Vergara Bethencourt y Amoreto. Figura de modernización económica en una etapa de transición del viejo régimen agrario a una economía más abierta.

Figura de modernización económica en una etapa de transición del viejo régimen agrario a una economía más abierta. V conde (1870–1901) – Fernando del Castillo Westerling. Se formó en el Londres victoriano para luego llevar a la isla la innovación de riegos y cultivos como el tomate.

Se formó en el Londres victoriano para luego llevar a la isla la innovación de riegos y cultivos como el tomate. VI condesa (1901–1950) – Ana Fernanda del Castillo Manrique de Lara. Usufructuaria del mayorazgo y lideró la administración económica con familiares próximos.

Usufructuaria del mayorazgo y lideró la administración económica con familiares próximos. VII conde (1950–1951) – Fernando del Castillo y del Castillo. Presidió la Mancomunidad Provincial y Cruz Roja, con actuaciones públicas en agua y comunicaciones.

Presidió la Mancomunidad Provincial y Cruz Roja, con actuaciones públicas en agua y comunicaciones. VIII conde (1951–1977) – Alejandro del Castillo y del Castillo. Fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de la Junta de Obras del Puerto. Promovió vivienda protegida y diversificó negocios hacia el turismo, sentando bases para el desarrollo del sur.

Fue y presidente de la Junta de Obras del Puerto. Promovió vivienda protegida y diversificó negocios hacia el turismo, sentando bases para el desarrollo del sur. IX conde (1979–2020) – Alejandro del Castillo y Bravo de Laguna. Considerado precursor del turismo en el sur: impulsó el Concurso Internacional “Maspalomas Costa Canaria” (1961–62) y fue clave en el diseño urbano-turístico de la zona. Presidió empresas familiares y entidades culturales.

Considerado precursor del turismo en el sur: impulsó el (1961–62) y fue clave en el diseño urbano-turístico de la zona. Presidió empresas familiares y entidades culturales. X conde (2020– ) – Alejandro del Castillo y Benítez de Lugo. Titular actual.

La huella económica y empresarial

Sobre grandes extensiones históricas del sur la casa condal promovió Maspalomas Costa Canaria, que abrió la época turística moderna de Gran Canaria. A ese impulso se asocia buena parte del desarrollo de San Bartolomé de Tirajana en las décadas siguientes.

La familia creó ELMASA (Eléctrica/Empresa de Aguas de Maspalomas) en los años 60–70 para producir agua y electricidad vinculadas al desarrollo turístico. Hoy ELMASA Tecnología del Agua opera en el ciclo integral del agua (desalación, depuración, reutilización) y mantiene propiedad familiar.

Por otra parte, en 2002 Iberia vendió Binter Canarias a un grupo de inversores canarios (Hesperia Inversiones Aéreas). Desde entonces, Pedro Agustín del Castillo (miembro de la familia y primo del conde) fue presidente de la compañía hasta que en 2021 vendió su 19,44% de la aerolínea al resto de accionistas.

En distintas etapas, miembros de la familia han presidido o integrado compañías como Maspalomas Costa Canaria, COMASA o BAHSA, y han estado vinculados a CEISA (Cementos Especiales de Arguineguín) y a organizaciones culturales, como, por ejemplo, Amigos Canarios de la Ópera.

Por todo ello, hablar del Condado de la Vega Grande es recorrer tres siglos de historia insular: conquista y mayorazgos, reformas del XIX, turismo del XX y diversificación en el XXI (agua, transporte aéreo, patrimonio) por parte de la saga que ha dejado una huella imborrable en la economía y el territorio de Gran Canaria.