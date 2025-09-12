La obra de la carretera de Hoya Pineda en Gáldar abrirá un carril

Las obras en los muros no cierran la carretera de Hoya Pineda en ninguna de sus fases de la mejora. El vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo, junto al alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, han supervisado ayer las obras para reconstruir tres tramos de muros en la carretera de subida a Hoya Pineda (GC-220), en de Gáldar, una de cuyas dos fases está previsto que finalice a finales de octubre o principios de noviembre. La segunda fase se iniciará en las próximas semanas tras implantar un nuevo sistema constructivo para los muros que permitirán mantener la carretera en uso la mayor parte del tiempo mientras se ejecutan las obras. Se van a sustituir o reforzar tres de los viejos muros de más de 70 años, que sostienen a GC-220 a su paso por el barranco de Farragú. En total, los tres muros suman unos 300 metros lineales, y llegan a tener alturas de 11 y 12 metros.

Los técnicos del Cabildo prevén abrir de manera continua un carril en este tramo en los próximos 20 días para permitir el paso de vehículos de manera intermitente hasta que finalice la obra por completo, un mes más tarde. La Consejería va a estudiar la posibilidad de ampliar los horarios de paso actuales de vehículos de residentes a través de la obra cuando no estén los operarios y en los fines de semana.

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, Augusto Hidalgo, consejero de Obras Públicas, y el jefe de obra. / Cabildo de Gran Canaria

El Cabildo destina cerca de 1,8 millones a esta obra en la carretera GC-220, una vía importante que une la GC-2, a la altura de San Isidro, con los Pinos de Gáldar. La obra se está ejecutando en dos fases. La primera de ellas se ha centrado en la ejecución de forros de muros y muros de contención en el kilómetro 3,350 de la GC-220, junto a Los Silos y Buenavista. Para ello se está ejecutando un muro de mampostería hormigonada con alturas variables en una longitud de 115 metros. Mientras se ejecuta esta fase la Consejería ha establecido dos ventanas de paso para los vecinos de la zona a primera hora de la mañana y al mediodía y así causar las menores molestias posibles a los residentes.

La segunda fase abarca la ejecución de dos muros de contención en los puntos kilométricos 4,110 y 4,520 de la GC-220, a ambos lados del acceso al barranco de Farragú, a un kilómetro de Hoya de Pineda.