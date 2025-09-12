El enlace de la GC-1 con La Pardilla continuará cerrado cerca de un año más

El enlace de la autovía del Sur con la carretera de La Pardilla permanecerá cerrado hasta que finalicen las obras de ampliación de la plataforma de la GC-1 en ese tramo, según ha informado este viernes el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, tras una nueva reunión de la comisión formada por todas las administraciones públicas para buscar soluciones a los atascos de tráfico en esa zona del municipio de Telde.

En ese encuentro, el consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, anunció que que ya están redactados los proyectos para crear un cuarto carril entre Bocabarranco y el Cruce de Melenara, en ambos sentidos, y que se podrán licitar antes de final de año, con un plazo máximo de ejecución de 12 meses, aunque en el pliego de condiciones para la adjudicación de los trabajos se premiará a las empresas que se comprometan a finalizar la obra en menos tiempo.

En el caso de que no se cumpla ese plazo máximo de un año de obras, el compromiso con el Ayuntamiento de Telde es abrir ese enlace para no seguir perjudicando a los vecinos y negocios existentes en el barrio de La Pardilla. Por tanto, es previsible que aunque se ahorren tres o cuatro meses de trabajo en ese tramo, ese acceso directo a esa localidad continuará cortado al menos un año más.

Rueda de prensa en el Cabildo tras la reunión de la comisión de seguimiento / David Delfour

En la reunión se constató que el cierre de ese enlace para dotar a la GC-1 de un carril más hacia el Sur ha dado buenos resultados desde que se adoptó la medida, con mayor fluidez del tráfico pese al aumento del número de vehículos. Aunque en el periodo analizado, del 9 de junio hasta la actualidad de 2024 y 2025, solo hubo una leve reducción de incidentes, nueve este año frente a los diez del ejercicio pasado, solo dos de esos accidentes provocaron fuertes retenciones de tráfico, mientras que el año pasado fueron ocho atascos, algunos tan graves que obligaron a cerrar los túneles de la GC-3, la circunvalación de la capital,

Otro de los acuerdos fue invitar a la isla al director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, para que conozca in situ la problemática en ese tramo y se estudie la viabilidad de construir un carril Bus-Vao.

