Parece el refugio de dragones de 'Juego de Tronos': la cueva dentro de la finca maldita de Gran Canaria donde durmió Franco

En Gran Canaria, las viejas haciendas rurales son algo más que campos y paredes: reúnen arquitectura doméstica, obras hidráulicas y memoria de trabajo que explican cómo se habitó y se regó la isla durante siglos. Esas fincas, con su mezcla de caminos, terrazas y estancias subterráneas, funcionan como archivos a cielo abierto: cuentan la historia de la tierra, del agua y de las personas que las moldearon.

En Telde, una de esas propiedades se ha convertido en caso de estudio: un lugar donde se cruzan patrimonio, paisaje y ciudad contemporánea.

La Finca de San Rafael es una antigua hacienda agrícola con casona y dependencias situada en La Higuera Canaria (Telde, Gran Canaria). Consta de unos 50.000 m² de terreno y 622 m² construidos en la casona, con capilla y patio, hoy muy deteriorados por el abandono, robos y vandalismo.

En el corazón de la finca se abre la llamada Cueva de San Rafael, que no es una gruta natural sino un estanque subterráneo excavado en toba, al que se desciende por una escalinata y donde una bóveda sostenida por nueve pilares crea un espacio fresco y silencioso.

Cueva de San Rafael / Fotografiasdegrancanaria.com - el coleccionista de instantes

Su arquitectura utilitaria, pensada para almacenar agua de riego, tiene una potencia escénica innegable: al entrar, la luz tamizada, el eco y el bosque de columnas recuerdan a los recintos donde, en Juego de Tronos, descansaban los dragones, una suerte de “dragonpit” insular que convierte una obra hidráulica en un escenario mitológico.

La historia de la finca

En su momento fue una de las propiedades rurales más conocidas del municipio, y entre sus dueños destacó el coronel Jesús Ferrer Jimeno (gobernador civil de Las Palmas en 1936 y alcalde de la capital entre 1940 y 1942).

Sobre Francisco Franco, existen testimonios vecinales recogidos por prensa que aseguran que “durmió en la finca” invitado por Ferrer Jimeno. Se trata de relatos publicados y no de un documento oficial, por lo que no se puede dar como hecho acreditado, aunque se presenta como factible.

Décadas después, la propiedad pasó a la familia Benjumea, que en 2004 vendió la finca a Iniscan (Grupo Santana Cazorla) por unos 2,5 millones de euros.

Permuta con el Ayuntamiento

En agosto de 2004, el Ayuntamiento de Telde aprobó una permuta: entregaba parcelas municipales en Marpequeña (valoradas en 6,3 millones de euros) a Iniscan, y recibía a cambio la Finca de San Rafael, comprada semanas antes a la familia Benjumea.

La jurisdicción contencioso-administrativa anuló aquella permuta: primero, sentencia de 2007; después, el TSJC ratificó en 2008 la nulidad de pleno derecho por falta de motivación, ordenando revertir la operación.

La reversión resultó compleja: cuando cayó la permuta, las parcelas municipales ya estaban urbanizadas y transmitidas, y la finca llevaba años deteriorándose. El conflicto dejó la propiedad en una especie de limbo de responsabilidades que la prensa documentó ampliamente en la década de 2010.

Cueva de San Rafael / iAgua.es

Del embargo a las subastas

En 2023, la Agencia Tributaria embargó la finca dentro de la liquidación de la sociedad Equipo Diez de Gestión Inmobiliaria, S. L. (del Grupo Santana Cazorla), abriendo la vía a la subasta extrajudicial.

El primer intento (en el verano de 2023) salió por 5,5 millones; en mayo de 2024 se reofertó por 2,0–2,2 millones y en diciembre de 2024 se anunció un tercer tanteo por 500.000 euros de salida, con pujas previstas hasta enero de 2025. No ha trascendido una adjudicación firme posterior.

A día de hoy, la Finca de San Rafael es un conjunto abandonado y muy dañado tras varios episodios de saqueos, incendios y vandalismo. La casona y la capilla, que en su momento representaron un ejemplo notable de arquitectura rural de gran escala en Telde, conservan valor patrimonial pero requieren intervención urgente para evitar pérdida irreversible.

El caso se ha convertido en símbolo local de cómo una operación urbanística anulada puede dejar tras de sí un vacío de gestión con consecuencias patrimoniales y económicas.