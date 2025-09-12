El PSOE de Mogán apuesta por la esencia marinera de Arguineguín

El pasado 10 de septiembre el PSOE de Mogán se reunió con los representantes de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, quienes nos han mostrado su profundo descontento con el expediente llevado a Pleno por Juntos por Mogán en el mes de agosto.

Este expediente busca, según las explicaciones dadas a medios por el grupo de gobierno del Ayuntamiento, "establecer un espacio moderno (…) con terrazas comerciales". Nosotros nos preguntamos: ¿a qué precio? Pues, para la realización de esta obra se marginará y hacinará a los pescadores al interior del muelle mismo, ignorando completamente las reivindicaciones de quienes sostienen con su trabajo la esencia de nuestro pueblo.

Durante este verano Juntos por Mogán ha tratado de exacerbar el denominado orgullo marinero de Arguineguín, lo cual celebramos. Es una lástima, sin embargo, que todo se quede en mera palabrería mientras sus actos van en dirección contraria.

Para colmo, durante el Pleno celebrado el 4 de agosto, el grupo de gobierno mintió deliberadamente afirmando que se habían llevado a cabo reuniones con la Cofradía de Pescadores de Arguineguín llegando a un consenso con ellos. Nosotros podemos afirmar que esto no fue así.

En riesgo de desaparecer

Locales históricos y esenciales como el Centro Sociocultural El Cangrejo o el Club de la Tercera Edad La Jaca están en riesgo de desaparecer tal y como los conocemos para dar paso a un bulevar que arrincone a los marineros.

Además, no existe ubicación alternativa para los cuartos de pescadores, no hay proyecto para construirlos, no hay presupuesto asignado, no hay plan para los aparcamientos que se perderían y, lo más grave, no hay consenso con las cofradías.

Desde el PSOE de Mogán no aceptamos que se pierda la esencia del barrio marinero que tanto ha costado mantener frente al auge del turismo. Cambiar y mejorar sí, pero no a costa de los trabajadores del sector primario y de la historia viva de Arguineguín.

También hemos de decir que desconocemos los intereses ocultos de Onalia Bueno y su grupo de gobierno para tomar esta decisión en detrimento del sector primario apoyando este proyecto.

La defensa de Arguineguín empieza por proteger sus raíces, y en esa tarea estaremos siempre al lado de los pescadores.