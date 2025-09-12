¿Qué hacer el fin de semana? Pregón en Valsequillo, timples y Marías en Teror y mangos en Mogán

Mientras todo va volviendo a la rutina después del verano, los municipios de Gran Canaria continúan ofreciendo actividades y fiestas para continuar disfrutando de fiestas populares y actividades culturales.

36º Encuentro de Música Teresa de Bolívar / Ayuntamiento de Teror.

La Villa Mariana continúa celebrando sus fiestas del Pino. Tras la romería y el parrandeo, llega este fin de semana a Teror el 36º Encuentro de Música Teresa de Bolívar. Como novedad, este año se estrena Teror la 1ª Romería del Timple, que invita a toda la ciudadanía a participar con su timple tocando una sencilla Isa de tres acordes en el pasacalles que recorrerá la Calle Real hasta la Plaza de Sintes, a parir de las 20.00 horas, como antesala del festival. Posteriormente subirán al escenario de la plaza de Sintes en la primera jornada del festival Teresa de Bolívar el timplista Hirahi Afonso, el trío venezolano C4, y los palmeros Troveros de Asieta, junto a la cantante cubana Albita Rodríguez. Mañana sábado le tocará el turno a la timplista y cantante majorera Julia Rodríguez, la veterana solista peruana Susana Baca y el grupo canario Makasi. Los ‘dejays’ Frank García y Grace ofrecerán sesiones entre los cambios de los grupos. Al terminar el festival actuará Paco Guedes. También mañana y el domingo, se celebra la Muestra de Artesanía El Pino, en la calle Real. El domingo, Día de las Marías, actos religiosos durante la mañana, y a las 14.00 horas, verbena del solajero, con Star Music y Leyenda Joven.

La nueva carpa de la plaza trasera del Teatro Auditorio. / Ayuntamiento de Agüimes.

La plaza exterior del Teatro Auditorio Agüimes ofrece este fin de semana un completo programa inaugural de las nuevas carpas con actividades para todas las edades. Hoy habrá hinchables, talleres, la actuación del payaso Zapitto y un taller de baile latino. Mañana abrirá con la fiesta de la espuma, castillos acuáticos, talleres y la actuación de MusicPop, seguido por una noche musical con Grupo Aguaje, Havanna 500 y sesión de dj. Finalmente, el domingo por la mañana, los más pequeños podrán disfrutar de un ludoparque y por la tarde tendrá lugar un baile para personas mayores amenizado por Guajara Show.

Fiesta del Charco 2025, La Aldea / José Carlos Guerra

Al Sur de la Isla, La Aldea también sigue con sus fiestas en honor a San Nicolás de Tolentino. Mañana, el centro municipal de la cultura acoge, a las 20.30 horas, la presentación del libro de Orgiano ‘Programa tu mente, transforma tu vida’. A las 15.00 horas, en la playa, concierto de los grupos Son Aldea, Aseres y El Último que Cierre.

VIII edición de la Feria del Mango y el Aguacate de Verano / Ayuntamiento de Mogán

Arguineguín, en el entorno de la laya del Perchel se celebra hoy y mañana La Marina Festival, que comienza en sus dos jornadas a las 18.00 horas y finalizan sobre la 01.00 de la madrugada y con acceso gratuito. Hoy actúan Duke’s Band, Family Sould Band, Arantza Navarro, dj Jonay BJ y dj Esteban. Mañana será el turno de Los Lola, Señor Natilla, Kenneth Shearman, Dácil Suárez, dj Jonay BJ y dj Jia Miles con la saxofonista Marta. La zona también cuenta con furgonetas gastronómicas. El domingo, el puerto de Mogán acoge, en horario de 9.30 a 14.00 horas en la Avenida del Castillete, la VIII Feria del Mango y el Aguacate de Verano, con diferentes puestos de venta de fruta, productos típicos y artesanía y espacios gastrómicos.

Las Bodas del Fígaro / Ayuntamiento de Santa Brígida

El centro cultural de la Villa acoge hoy viernes, a las 20.00 horas, ‘Las Bodas del Fígaro’, una comedia de enredos sobre celos, amor, engaños y justicia social del célebre Beaumarchais. Mañana la sala Lola Massieu inaugura, a las 19.30 horas, una exposición por el centenario del artista Martín Chirino con obras del fondo de Rafael Monagas.

Armando Hernández será el pregonero de las Fiestas y Feria de San Miguel 2025 / Ayuntamiento de Valsequillo

Valsequillo abre el programa de sus fiestas de San Miguel. Hoy viernes, a las 19.00 horas, bajada de San Miguel Arcángel (colaboran taxistas y Escuelas Artísticas Municipales). A las 21.00, lectura del pregón por Armando Hernández Pulido (Plaza de San Miguel), y a las 22.00, sorteo de carretas de la Romería-Ofrenda y concierto de Los Gofiones (Plaza Tifariti). Mañana, a las 18.00 horas, animación infantil, y a las 22.30 horas, concierto de Reina de Sal y posterior verbena con Qué Chimba. El domingo, desde las 9.00 horas, concurso monográfico del Presa Canario (Cancha Municipal). A las 11.00, animación infantil y a las 19.00, ValsDance’25, espectáculo musical a cargo de niños y jóvenes (Plaza Tifariti).

Libro ‘Otra vez tú’, de Raquel Antúnez / La Provincia

Las fiestas patronales de la Vega ofrece hoy en la bibloteca municipal, a las 18.00 horas, la presentación del libro ‘Otra vez tú’, de Raquel Antúnez. A las 21.00 horas en la Plaza de la Solidaridad, Fiesta de las 3 Décadas, con Salvapantallas, Los 600, Señor Natilla y dj Toni Bob. Mañana, a las 16.00 horas, carrera de carretones. A las 21.00 horas, en la plaza, gala de la elección de romero y romera de las fiestas, y a las 23.00 horas, verbena con Acuarela y Ritmo Bakano. El domingo, desde las 10.00 horas, muestra de artesanía de la Fedac en la plaza.

La obra de teatro ‘Yo maté a Kurt Cobain’, / Ayuntamiento de Telde.

La campaña de dinamización Súbete a la Ola de la Vida ofrece mañana en la plaza de La Garita, de 11.00 a 13.00 horas, talleres familares, y a las 12.00 espectáculo infantil. También el sábado, en la playa de Ojos de Garza, a las 21.00 horas, actuación musical de Tabaiba y a las 23.00 horas, Cremita de Coco. Las fiestas de La Garita continúan hoy, a las 20.00 horas, con el reconocimiento cívico ciudadano. Mañana, a las 10.00, exhibición de juegos tradicionales y a las 22.30 horas, actuación del dj Airán Vega. El domingo, de 10.00 a 14.00 horas, fiesta del agua en la plaza de La Garita, y a partir de las 20.00 horas, actuación de promesas de dj. En la zona comercial abierta de San Gregorio se celebra mañana San Gregorio Revive, desde las 17.00 y hasta las 02.00 de la mañana. El evento musical al aire libre diseñado para llenar de música y vida el corazón de Telde, ofrece actuaciones de los dj’s Cholo y Nacho González, Sergio Jiménez, Savia Nueva, Idel El Mulatito y Los 600. El teatro Juan Ramón Jiménez, acoge esta noche, a las 20.30 horas, la obra de teatro ‘Yo maté a Kurt Cobain’, y en la plaza de San Juan, Bajada del Santo Cristo de Telde, a partir de las 19.30 horas en la basílica de San Juan.

Las fiestas del cochino del barrio de La Tarifa en el municipio de Ingenio ofrece hoy una noche de tapas, desde las 20.00 horas, con dj José Segura. También habrá colchonetas y actuaciones musicales a cargo de La Metralla de Julito y Nueva Impresión. El domingo, día principal, desde las 06.00 horas comenzarán los preparativos del tradicional asado de cochinos, mientras que a las 10.00 se iniciará la elaboración de las paellas. La jornada festiva incluye a las 12.30 horas la actuación de Mayka Lezcano. A las 13.00 horas, actividades infantiles con hinchables; a las 13.30 horas, reparto de paella; y a las 14.15 horas, degustación del cochino asado. La fiesta continuará con la actuación de Paco Guedes, desde las 15.00 y hasta las 18.00 horas.

El barrio de Buen Lugar celebra estos días su fiestas de la Santa Cruz. Javier Cardona Marrero lee esta noche el pregón, a las 20 horas, y posteriormente concierto de Juan Recio y dj Azuaje. Mañana, desde las 11.00 horas, fiesta de la espuma, y de 19.00 a 24.00 horas, Engófiate. A las 24.00 horas, voladores con rivalidad entre Villa Arriba y Villa Abajo. El domingo, día prinicipal, a las 12.30 horas, función religiosa y a las 14.00 horas, paella popular.