"No solo será viento": Jorge Rey alerta del cambio de tiempo en Canarias

El mes de septiembre ha entrado con energía en todo el país, y Canarias no ha quedado al margen. Aunque las islas suelen mantener su serenidad climática frente a los vaivenes de la Península, esta vez los vientos atlánticos y la inestabilidad también han tocado las costas del archipiélago.

Mientras en el Levante y Baleares las tormentas descargan con fuerza y dejaron calles anegadas, aquí lo que ha llegado ha sido un viento inquieto, constante, que no pasa desapercibido ni en los rincones más protegidos.

“El viento va a llegar con fuerza a las Islas Canarias”, advertía Jorge Rey, el joven divulgador del tiempo conocido por recuperar el ancestral método de las cabañuelas.

Rachas, nubes y treguas

Desde el pasado lunes, Rey apuntaba que el viento sería uno de los protagonistas en el archipiélago, especialmente entre martes y jueves. “Mañana martes a la tarde ya se va a notar bastante. El miércoles de nuevo, el jueves todavía. El viernes ya iría un poco a menos. Y el sábado y el domingo, jornadas mucho más tranquilas”, explicaba en su último vídeo.

Efectivamente, la semana ha estado marcada por rachas notables en las islas de mayor relieve, donde también se esperaban precipitaciones débiles y puntuales, más frecuentes en zonas del norte de Tenerife o La Palma. Aunque nada comparable con los episodios de lluvias torrenciales de la Península, en Canarias el viento ha dejado sentir su huella.

Una borrasca con fecha de caducidad

Todo este movimiento atmosférico proviene de una serie de borrascas atlánticas que han irrumpido con fuerza, alterando las temperaturas y los cielos en gran parte del país. Pero, según el propio Rey, esta inestabilidad tiene los días contados. “Hablamos también de un importante anticiclón que se va a situar sobre el continente europeo en la segunda quincena”, señalaba.

Este anticiclón provocará lo que los meteorólogos llaman un “bloqueo”, es decir, impedirá la entrada de nuevos frentes lluviosos desde el Atlántico. El resultado será cielos más despejados, temperaturas al alza y una sensación de tregua climática, al menos temporal.

En Canarias, ¿qué podemos esperar?

Según la previsión de AEMET y plataformas especializadas como Windy, Canarias vivirá esta semana una transición hacia una atmósfera más estable, aunque aún quedarán residuos de la borrasca hasta el fin de semana. Habrá más calma, temperaturas suaves y cielos poco nubosos en general. Las lluvias, de producirse, serán débiles y se concentrarán en las islas occidentales, sobre todo en zonas de mayor altitud.

A diferencia de otras zonas del país donde el verano ha sido fulminado por un otoño anticipado, Canarias mantiene ese pulso constante entre el calor del alisio y la frescura de la altura. Sin embargo, septiembre suele ser un mes imprevisible, en el que los primeros coletazos de inestabilidad se cuelan entre días de sol perfecto. Ya lo decía el refrán: “Septiembre se lleva los puentes”, y en las islas, a veces también remueve el cielo.